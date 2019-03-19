Разбил автомат и стащил игрушку в магазине «Магнит» житель Бердска

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мужик просто хотел порадовать даму,а его вдруг и полиция ищет
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Купил бы её плюшевую обезьяну, если такой неуклюжий.
Или бухло все деньги и мозги отняло?
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Обычный лохотрон, кто в эти автоматы пытается выиграть — просто удалено, поэтому для устрашения на каждом из них крупными буквами написано «видеонаблюдение», но как видим даже это не может остановить раздосадованного удалено.
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