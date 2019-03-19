Разбил автомат и стащил игрушку в магазине «Магнит» житель Бердска

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы происшествия, вечером 18 марта мужчина рассердился на автомат с игрушками в магазине «Магнит» в доме № 174 по улице Островского.

— Инцидент произошел где-то в половине девятого вечера. Мужчина лет 35 в шапке с гербом России был не один, а с приятельницей. После «разборок» с автоматом, по-моему у него рука в крови была, но он прихватил с собой 4 или 5 игрушек, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бдительная читательница утром 19 марта.

В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области подтвердили информацию. Однако вора еще не нашли.

-Вечером в супермаркете мужчина играл в автомат, выиграть не получилось. Он разбил стекло, забрал игрушку и скрылся. На место выезжали сотрудники полиции. В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего противоправные деяния, — уточнили в ведомстве сегодня, 19 марта.