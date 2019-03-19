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Разбил автомат и стащил игрушку в магазине «Магнит» житель Бердска

По словам очевидцев инцидента, мужчина разбил руки в кровь, но унес с места происшествия 4 трофея. В ведомстве информацию подтвердили, но частично.

19.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Pixabay 3 коммент.
 
Разбил автомат и стащил игрушку в магазине Магнит житель Бердска

если повезет, то за игрушку в автомате придется выложить больше 100 рублей

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы происшествия, вечером 18 марта мужчина рассердился на автомат с игрушками в магазине «Магнит» в доме № 174 по улице Островского.

— Инцидент произошел где-то в половине девятого вечера. Мужчина лет 35 в шапке с гербом России был не один, а с приятельницей. После «разборок» с автоматом, по-моему у него рука в крови была, но он прихватил с собой 4 или 5 игрушек, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» бдительная читательница утром 19 марта.

В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области подтвердили информацию. Однако вора еще не нашли.

-Вечером в супермаркете мужчина играл в автомат, выиграть не получилось. Он разбил стекло, забрал игрушку и скрылся. На место выезжали сотрудники полиции. В настоящее время полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, совершившего противоправные деяния, — уточнили в ведомстве сегодня, 19 марта.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    мужик просто хотел порадовать даму,а его вдруг и полиция ищет

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  2. Аноним

    Обычный лохотрон, кто в эти автоматы пытается выиграть — просто удалено, поэтому для устрашения на каждом из них крупными буквами написано «видеонаблюдение», но как видим даже это не может остановить раздосадованного удалено.

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