Предпенсионеры получат алименты в России

Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении права на получение алиментов для нуждающихся в помощи женщин и мужчин предпенсионного возраста. Документ 18 марта был опубликован на портале правовой информации.

Изменения коснулись статьи 169 Семейного кодекса России. Согласно этому закону, право нетрудоспособных совершеннолетних, которым нужна помощь, а также право нуждающегося в помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста, на алименты распространяется в том числе на женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин — 60 лет.

20 февраля президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, потребовал устранить несправедливость при доплатах к пенсиям. Он заявил, что с 2019 года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх прожиточного минимума пенсионера.

Источник: iz.ru