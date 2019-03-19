Полицейским предложили выносить предупреждения в Госдуме

Сотрудники полиции могут получить право выносить гражданам предупреждения о недопустимости общественно опасных действий и правонарушений. С таким предложением выступили депутаты Госдумы в понедельник, 18 марта.

Внесенная на рассмотрение Госдумы законодательная инициатива предполагает дополнение стати 13 закона «О полиции».

Поправка позволяет сотрудникам полиции «объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений <…>, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения».

Полиция ранее не обладала правом выносить такие предупреждения, в отличие от прокуратуры и ФСБ.

14 марта депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об ужесточении ответственности за создание организованных преступных группировок. Соответствующий документ был внесен в парламент президентом России Владимиром Путиным.

Источник: iz.ru