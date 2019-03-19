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Сверху «Бердский острог» заснял на видео дроном житель Новосибирска

Станислав Ражев рисковал получить новый штраф от транспортной полиции за незаконный запуск дрона. Но снял с высоты птичьего полета заснеженный недостроенный парк семейного отдыха. (ВИДЕО)

19.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Сверху Бердский острог заснял на видео дроном житель Новосибирска

Примерная стоимость острога — 100 млн рублей.

Рискуя получить новый штраф от транспортной прокуратуры за незаконный запуск дрона, житель Новосибирска Станислав Ражев снял зимний «Бердский острог» с высоты птичьего полета.

Стоит отметить, что кадры «Бердсого острога» запечатлены и в видеофильме «Курьер.Среда.Бердск»: признание в любви Бердску», который редакция подарила своим читателям в честь 15-летия газеты.

Самые подробные сведения об историческом парке «Бердский острог», как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Александр Илющенко предоставил на заседании совета старейшин в конце декабря 2017 года. Ему пришлось отвечать на вопросы уважаемых в Бердске людей, пусть даже иногда и не очень удобные.

В «Бердском остроге» будут находиться мастерские, конюшня, казармы и другие объекты «поселения» из прошлого. По оценке специалистов, в парке смогут находиться одновременно до 3000-4000 человек. Поэтому в парке можно проводить любые фестивали и другие культурные мероприятия разного уровня.

Так как «Бердский острог» — это парк семейного отдыха, продажи спиртных напитков на его территории не будет. Вход, неограниченный по времени, в парк будет платным, ориентировочно — от 100 до 200 рублей. Но на каком-то этапе, если выделят какие-то гранты, то за их счет бесплатно пропустят в парк малообеспеченные слои населения.

Бердских старейшин очень заинтересовала стоимость «Бердского острога». Илющенко назвал сумму — 100 млн рублей.

В штате «Бердского острога» предположительно будут числиться 10 человек. Это, условно говоря, охранник, дворник, разнорабочий. Но когда происходит праздник, там может работать и 100 человек.

Напомним, «Бердский острог» должны были открыть к 300-летию Бердска, но не успели. Долгое время стройка была заморожена. У Александра Илющенко были финансовые проблемы. В сентябре 2017 года Александр Петрович заявил, что банк одобрил ему кредит. Предпринимателю потребовался год, чтобы убедить банк в надежности проекта. строительство острога еще не закончено, но бизнесмен судится с мэрией Бердска за землю «Бердского острога». Арбитражный суд Новосибирска рассмотрел иск предпринимателя об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора аренды земельного участка. Илющенко считает, что аренда за год в 240 тыс. рублей — дорогая.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Возведение сооружения под названием «Бердский острог» на берегу залива — это неправильно (личное мнение).
    Не понять подход градоначальников к благоустройству города путём позволения возведения сооружения с платным доступом там, где было место прогулок и отдыха горожан со свободным доступом. По факту происходит ущемление прав горожан.

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  2. Аноним

    Раньше строили из бревен , а это фейк .
    Не забудьте крышу покрыть зеленой металочерепицей , а стены из нутри гипсокартоном и на пол постелить ковролин .

    Thumb up 5 Thumb down 0

  3. YYY

    Надеюсь к 400-летию наш парк «Бердский острог» примет наконец-то посетителей. :-D :-D :-D
    Забор надо не забыть отваять за 70-80 млн. или даже за 100 млн.
    А туалета не надо! Ни в коем случае (т.к. 300 лет назад не было общественных туалетов).
    И корабликов на берегу еще несколько штук войдут.

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