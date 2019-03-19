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Отказался «варить кашу» с Путиным лидер Украины

Петр Порошенко прокомментировал слова главы России о том, что с киевскими властями «не сварить каши». Он не намерен «варить кашу» с российскими властями и будет продвигать усиление санкционного давления на Москву.

19.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Отказался варить кашу с Путиным лидер Украины

По словам Путина, российский и украинский народ не находятся в ссоре

Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал слова Владимира Путина о том, что с киевскими властями «не сварить каши». Выступление Порошенко транслировал телеканал ICTV.

Ранее Путин в ходе поездки в Крым сказал, что российский и украинский народ не находятся в ссоре, однако Кремль не может прийти к взаимопониманию с нынешними руководителями Украины, с которыми «вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата». По его словам, действия киевских властей вызывают недоумение.

В своем выступлении Порошенко заявил, что не намерен «варить кашу» с российскими властями и что будет продвигать усиление санкционного давления на Москву.

-Относительно того, что кто-то с кем-то там «каши не сварит», я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты», — сказал украинский президент.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Согласно социологическим исследованиям, в гонке лидировала глава партии «Батькивщины» Юлия Тимошенко, но последние два месяца лидерство в рейтинге удерживает шоумен Владимир Зеленский. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.

Источник: РИА Новости


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