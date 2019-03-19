Макаревич: Пусть те, кто обиделся, не ищут оскорблений там, где их нет

В понедельник, 18-го марта, российский музыкант, композитор и художник Андрей Макаревич (далее я излагаю информацию в интерпретации российских же СМИ «обрушился на своих поклонников, радовавшихся вхождению Крыма в состав России в 2014 году — об этом он написал в своем фейсбуке.

«Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться? Мывырослинавашихпеснях!» (Здесь и далее я сохраняю орфографию автора. — А.Г.)) Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так… (плохо) выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали? Говорите, красота спасет мир? Она его не спасет».

Об этом инциденте кумир рассказал «Комсомолке» (Кстати — на повышенных тонах…).

— Андрей, привет, это Гамов Александр.

— Привет, Саш.

— Слушай, меня заколебали. Я сначала подумал, что ты просто сказал, и не так поняли. А оказывается, — в Фейсбуке. Что это вдруг ты так? Что это вообще значит, как это объяснить?

— Объяснить это можно так. Если, например, ты с каким-то человеком совпадаешь во взглядах на что-то, например, на какую-то картину или на какую-то музыку, тебе хочется думать, что ты с ним и во всем остальном тоже совпадаешь. На самом деле, конечно, так бывает далеко не всегда. Все люди взрослые, и каждый имеет свое мнение и, если угодно, свои заблуждения. Вот только и всего.

— Кто здесь заблуждается?

— А я не знаю кто.

— Ты ходил перед юбилеем у нас по редакции, со всеми фоткался, и никто у тебя не спросил, и ты ни у кого не спросил, типа… («Крым наш или не наш?»)

— А вы разве что-то кричали? По-моему, нет.

— Мы ничего не кричали. Мы с тобой орали в студии, спорили.

— Ну, вот и всё. Значит, какие-то люди со мной совпадают во мнениях. Какие-то в чем-то – нет. Это нормально, я абсолютно в этом ничего страшного не вижу.

— Так чего тогда все всполошились?

— А вот это ты спроси у них. Они очень ждут, что я опять кого-то начну оскорблять. Принимают желаемое за действительное. Уже давно. Может быть, это кому-то выгодно, я не знаю.

— А ты здесь матюкнулся, что ли? Я смотрю, три звездочки. Я оригинал не видел.

— Да нет.

— Андрей, мы с тобой друзья. Можно тогда тебе совет дать?

— Я тебя слушаю.

— Сейчас идет гастрольный тур. Дело не только в Макаревиче, а в «Машине времени»…

— Я в курсе. (Гастроли посвящены 50-летию группы. — А.Г.)

— Может быть, не надо сейчас эту политическую фигню?

— Может быть.

— Давай закончим. А потом придешь к нам, и мы с тобой еще поорём в студии, в прямом эфире.

— Хорошо, давай.

— Что передать таким, как я, твоим фанатам, чтобы они не разочаровались?

— Пусть они не ищут оскорблений там, где их нет, и не читают комментарии всяких идиотов.

— Береги себя, Андрей, мы тебя любим.

— Привет тебе.