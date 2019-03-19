Убитые дороги Бердска: денег хватит лишь на треть ям

По самой убитой ул. Химзаводской ездит общественный транспорт
Весна традиционно преподнесла сюрприз для бердских автомобилистов. Дорога оттаяли, а с ними и ямы на проезжей части. Самый опасные участи в аварийном режиме «замазывают» в ожидании ямочного ремонта, который стартует позже, когда асфальт просохнет.
Так, 18 марта залили бетоном провал на ул. Первомайской, куда накануне провалилась «Хонда», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В понедельник же положили асфальт на пересечении улиц Красноармейской и Павлова, где открылась огромная яма, реально угрожавшая автомобилистам.
Ул. Боровая — гонки на выживание
Водители назвали самые убитые дороги Бердска: Химзаводская, Промышленная, Боровая, Комсомольская, переходящая в Красную Сибирь.
— Изношенность асфальтобетона дает о себе знать. Появляются ямы, потому что выкрашивается старый асфальт. Есть неприятные участки на дорогах, — признал вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. — Есть ямы на Красной Сибири, Боровой, Химзаводской. Мы все это знаем. Составлена карта наиболее опасных участков.
Автор видео Анастасия Солодкова
Автор видео Анастасия Солодкова
В первую очередь будут ремонтировать эти дороги, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.
— Используем инфракрасную установку для нагрева, асфальтовую крошку и битум. Бригада уже работает по графику этим методом, — отметил вице-мэр.
Именно таким способом ликвидировали большую яму на пересечении улиц Павлова и Красноармейской. Провал на перекрестке ул. Пушкина и Кирова, где осенью-2018 над теплокамерой под проезжей частью обвалился асфальт, устранит Комбинат бытовых услуг в рамках гарантийного ремонта.
— Где есть разрытия, осенью и зимой невозможно сделать уплотнение. Поэтому происходит проседание грунта. Как на ул. Первомайской и Пушкина. Все подсыпается, все выравнивается, — утверждает Владимир Захаров.
На те деньги, которые выделены на ямочный ремонт бердских дорог хватит, чтобы привести в порядок 10-12 тыс. кв. метров асфальта. По оценке замглавы, это третья часть дорожного покрытия, которая реально нуждается в ремонте.
Всего на дороги в этом году выделено 16 млн рублей. В эту сумму входят и щебенение, и аварийный, и ямочный ремонт. Один квадратный метр асфальта стоит 850 рублей. Власть Бердска объявила аукционы на поиск подрядчика. Сейчас приступили к аварийному ремонту, — чтобы просто можно было проехать по дороге. К ямочному приступят летом, когда дороги просохнут.
-Сейчас ямочный ремонт делать нельзя, потому что основание влажное. Темп аварийного ремонта пока не высокий, так как асфальтовые заводы пока не работают. Они начнут работать тогда, когда будут уверены в большом спросе. Не будут же они из-за пяти тонн завод включать. Пока работаем асфальтовой крошкой, — рассказал Захаров.
Ул. Красная Сибирь вся в ямах
Яму на ул. Первомайской, в которую проваливался грузовик, закрыли хлипкой железкой
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Попова убита,на Молодёжном трындец полный,двойные налоги с автомобилистов брать не забывают,а вот с дорогами беда.
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