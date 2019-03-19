КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю !
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Полицейским предложили выносить предупреждения в Госдуме

Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму

Убитые дороги Бердска: денег хватит лишь на треть ям

Путин готов снять санкции в области сельского хозяйства против ЕС

Отказался «варить кашу» с Путиным лидер Украины

Без горячей воды оставят на четыре дня больше 500 жителей Бердска

Теракт: Полиция арестовала открывшего огонь в трамвае в Утрехте

Суд не признал заниженную цену «роковой земли» экс-начальника полиции Бердска Проценко

За 16 млн рублей купил экскаватор и КамАЗ КБУ Бердска

Фотомарафон «Пасхальный звон» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Убитые дороги Бердска: денег хватит лишь на треть ям

Пока в аварийном порядке «замазывают» горячей смесью самые опасные участки. К ямочному ремонту приступят летом. Водители, чертыхаясь, показывают чудеса вождения на разбитых дорогах.(ФОТО, ВИДЕО)

19.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Один комментарий
 
Убитые дороги Бердска: денег хватит лишь на треть ям

По самой убитой ул. Химзаводской ездит общественный транспорт

Весна традиционно преподнесла сюрприз для бердских автомобилистов. Дорога оттаяли, а с ними и ямы на проезжей части. Самый опасные участи в аварийном режиме «замазывают» в ожидании ямочного ремонта, который стартует позже, когда асфальт просохнет.

Так, 18 марта залили бетоном провал на ул. Первомайской, куда накануне провалилась «Хонда», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В понедельник же положили асфальт на пересечении улиц Красноармейской и Павлова, где открылась огромная яма, реально угрожавшая автомобилистам.

Убитые дороги Бердска: денег хватит лишь на треть ям

Ул. Боровая — гонки на выживание

Водители назвали самые убитые дороги Бердска: Химзаводская, Промышленная, Боровая, Комсомольская, переходящая в Красную Сибирь.

— Изношенность асфальтобетона дает о себе знать. Появляются ямы, потому что выкрашивается старый асфальт. Есть неприятные участки на дорогах, — признал вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров. — Есть ямы на Красной Сибири, Боровой, Химзаводской. Мы все это знаем. Составлена карта наиболее опасных участков.

Автор видео Анастасия Солодкова

Автор видео Анастасия Солодкова

В первую очередь будут ремонтировать эти дороги, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.
— Используем инфракрасную установку для нагрева, асфальтовую крошку и битум. Бригада уже работает по графику этим методом, — отметил вице-мэр.

Именно таким способом ликвидировали большую яму на пересечении улиц Павлова и Красноармейской. Провал на перекрестке ул. Пушкина и Кирова, где осенью-2018 над теплокамерой под проезжей частью обвалился асфальт, устранит Комбинат бытовых услуг в рамках гарантийного ремонта.

— Где есть разрытия, осенью и зимой невозможно сделать уплотнение. Поэтому происходит проседание грунта. Как на ул. Первомайской и Пушкина. Все подсыпается, все выравнивается, — утверждает Владимир Захаров.

На те деньги, которые выделены на ямочный ремонт бердских дорог хватит, чтобы привести в порядок 10-12 тыс. кв. метров асфальта. По оценке замглавы, это третья часть дорожного покрытия, которая реально нуждается в ремонте.

Всего на дороги в этом году выделено 16 млн рублей. В эту сумму входят и щебенение, и аварийный, и ямочный ремонт. Один квадратный метр асфальта стоит 850 рублей. Власть Бердска объявила аукционы на поиск подрядчика. Сейчас приступили к аварийному ремонту, — чтобы просто можно было проехать по дороге. К ямочному приступят летом, когда дороги просохнут.

-Сейчас ямочный ремонт делать нельзя, потому что основание влажное. Темп аварийного ремонта пока не высокий, так как асфальтовые заводы пока не работают. Они начнут работать тогда, когда будут уверены в большом спросе. Не будут же они из-за пяти тонн завод включать. Пока работаем асфальтовой крошкой, — рассказал Захаров.

Убитые дороги Бердска: денег хватит лишь на треть ям

Ул. Красная Сибирь вся в ямах

Убитые дороги Бердска: денег хватит лишь на треть ям

Яму на ул. Первомайской, в которую проваливался грузовик, закрыли хлипкой железкой

Убитые дороги Бердска: денег хватит лишь на треть ям

Ул. Хизаводская


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Полицейским предложили выносить предупреждения в Госдуме Читатель рассказал о тонкостях аварийного ремонта дорог в Бердске Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Попова убита,на Молодёжном трындец полный,двойные налоги с автомобилистов брать не забывают,а вот с дорогами беда.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика