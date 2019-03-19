Завалят землей и засадят деревьями за 10 млн рублей мусорный карьер в лесу Бердска

Землю на карьер возят со строек
Днем в понедельник, 18 марта, в бердском лесу заметили грузовики, возящие землю. По дороге на «Чайку» они ехали полными, а возвращались с пустыми кузовами. Начальник участка Бердского лесхоза Вадим Ковалевский рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что грунт возят в карьер, знаменитый постоянной свалкой. Туда сваливают мусор все, кому лень или накладно вывозить отходы на городской мусорный полигон.
Но как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», теперь КамАЗы вывозят туда отработанный материал вполне легально и с разрешения властей. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова, овраг решили засыпать и засадить лесом.
— 14 марта 2019 года на данном участке проектировщиками разработан проект рекультивации карьера. Мы хотим его засыпать послойно и засадить деревьями. Сейчас у нас есть договорные отношения на то, чтобы завозить туда глину. Так что возят законно, — прокомментировала Шерстобитова.
По всей вероятности, землю в карьер возили застройщики микрорайона Морского, который расположен в лесу за спорткомплексом «Зеленый остров», — компания «СибАлмаз» и бизнесмен Виктор Голубев.
Большой овраг в лесу засыпят землей и засадят деревьями
Карьер, который предстоит рекультивировать, имеет площадь 0,6 га, глубиной 7 метров, шириной 60, длиной 150 м. Участок представляет собой лесной массив, где преобладают хвойные породы деревьев высотой от 15 до 25м. Подлесок часто отсутствует, встречается кусты малины, шиповника, калины, ивы. Редкие и под угрозой исчезновения представители флоры согласно данных Красной книги Новосибирской области не произрастают.
Техническая рекультивация предусматривает очистку участка от мусора, засыпку днища карьера, выравнивание поверхности и исправление микрорельефа, нанесение плодородного слоя почвы — торфо-песчаной смеси (состав смеси – 30% песка и 70% торфа) толщиной 0,1 м, разбрасыванием минеральных удобрений в количестве 96 кг на всю площадь.
В ходе биологической рекультивации высадят саженцев сосны обыкновенной — 2800 штук.
По плану засыпать карьер предполагается весной 2019 года, сделать чистовую планировку — в 2020-м, посадить первые деревья — в 2021-м. Добавлять саженцы будут до 2027 года. Именно это время обозначено как окончание рекультивации карьера.
Стоимость засыпки карьера и подготовки к биорекультивации оценена в 8,2 рублей, посадка деревьев — в 1,7 млн.
Овраг — бывший песчаный карьер, он появился, когда начали строить Новосибирское водохранилище. Сейчас карьер закрытый, песок здесь нельзя брать. Участок, на котором он расположен, относится к городским лесам.
Многие годы лесной карьер был завален строительным и бытовым мусором, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». На одной стороне оврага, вероятно, кто-то ворует песок. Из-за этого в него сваливаются сосны, под которыми просто исчезает земля. Карьер несколько раз очищали от мусора, но он снова и снова появлялся.
Так карьер выглядел до начала рекультивации
Бесплатно песок вывозили, а теперь за деньги засыпают одни и те же лица
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С- смекалочка
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Да грунт со строек ещё куда то пристроить надо, причём отдают и бесплатно и сами грузят, а тут за денежку, да на длительный срок…
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Молодец шестобитова хорошо придумала.На бесплатной работе её вообще не видно было А сейчас вон как оживилась.
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Там раньше на лыжах много народа каталось, почему то сейчас это место не пользуется такой популярностью!?
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потому что когда начали строиться там коттеджи, оно превратилось в свалку строительного и бытового мусора.
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На публичной кадастровой карте участок в районе этого карьера (кадастровый номер 54:32:010801:85) обозначается: Городские леса — для рекреационной деятельности.
Площадь участка 7га. Обозначенные границы этого участка вплотную примыкают к дороге на «Чайку».
Хорошо коли участок рекультивируют, посадят саженцы и оставят в покое. Но у нас нередки случаи, когда городские леса рекреационного назначения Р-1 превращается:
в спортивную зону Р-4, затем, по решению депутатов, в жилую зону Ж-2, Ж-6, Ж-7.
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Как же в Бердске любят закапывать бытовой мусор, а не ловить за руку тех, кто из коттеджей Морской сбрасывают туда.
И как всегда 10 млн. руб. из бюджета.города Бердска.
1. Когда-то там играли в футбол из летнего спорт лагеря летом.
2. Проводились тур слеты 2 сентября каждого года. Собирали школьников с 4 по 10 класс города Бердска и проводились разные спортивные соревнования. Даже нас школьников заставляли с собой уносить весь мусор.
В 90-х появились коттеджи и начался БЕСпредел с мусором. Полиция должна ловить за руку и штрафовать, а не за счет в 10 млн. рублей засыпать бытовой мусор, вычитая из бюджета города. Замечательная у нас администрация, и как всегда виноваты Импырылисты-Забугорные! Вы видите, что там должно проводиться следственные мероприятия?
Там не засыпать надо, а убирать за счет тех, кто это натворил! Что вы там в Администрации творите ???
Вот так у нас любят закрывать глаза на очевидное и списывать бюджетные денежки в Бердске!!!
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Какая в этом необходимость ?
Эти дачники , семейные отдыхальщики на заливе все там зас..ли .. вот теперь пусть и закапывают сами за свой счет . Какого … вообще ? Мэр ты там совсем уже на … напрашиваешся ? Совсем уже распоясался .
Пусть саи закапывают , богатых там до.. много , а городу денег вечно не хватает .
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Нельзя там засыпать. Надо убирать и вывозить за пределы.
Там раньше играли в футбол летом, а зимой петля-разворот лыжной трассы была.
Мэр Шестернин, поднимитесь с кресла и посетите. Там раньше и ворота были из деревянных жердей, площадка ровная была сделана для футбола в конце 70-х.
Там вывозить надо мусор!!!
Вы же сами за спорт или вам надо списать 10млн из бюджета???
Что вы там творите???
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Природоохранная организация в ,,деле».Как они вообще так могут называться?
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