Завалят землей и засадят деревьями за 10 млн рублей мусорный карьер в лесу Бердска

Днем в понедельник, 18 марта, в бердском лесу заметили грузовики, возящие землю. По дороге на «Чайку» они ехали полными, а возвращались с пустыми кузовами. Начальник участка Бердского лесхоза Вадим Ковалевский рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что грунт возят в карьер, знаменитый постоянной свалкой. Туда сваливают мусор все, кому лень или накладно вывозить отходы на городской мусорный полигон.

Но как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», теперь КамАЗы вывозят туда отработанный материал вполне легально и с разрешения властей. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова, овраг решили засыпать и засадить лесом.

— 14 марта 2019 года на данном участке проектировщиками разработан проект рекультивации карьера. Мы хотим его засыпать послойно и засадить деревьями. Сейчас у нас есть договорные отношения на то, чтобы завозить туда глину. Так что возят законно, — прокомментировала Шерстобитова.

По всей вероятности, землю в карьер возили застройщики микрорайона Морского, который расположен в лесу за спорткомплексом «Зеленый остров», — компания «СибАлмаз» и бизнесмен Виктор Голубев.

Карьер, который предстоит рекультивировать, имеет площадь 0,6 га, глубиной 7 метров, шириной 60, длиной 150 м. Участок представляет собой лесной массив, где преобладают хвойные породы деревьев высотой от 15 до 25м. Подлесок часто отсутствует, встречается кусты малины, шиповника, калины, ивы. Редкие и под угрозой исчезновения представители флоры согласно данных Красной книги Новосибирской области не произрастают.

Техническая рекультивация предусматривает очистку участка от мусора, засыпку днища карьера, выравнивание поверхности и исправление микрорельефа, нанесение плодородного слоя почвы — торфо-песчаной смеси (состав смеси – 30% песка и 70% торфа) толщиной 0,1 м, разбрасыванием минеральных удобрений в количестве 96 кг на всю площадь.

В ходе биологической рекультивации высадят саженцев сосны обыкновенной — 2800 штук.

По плану засыпать карьер предполагается весной 2019 года, сделать чистовую планировку — в 2020-м, посадить первые деревья — в 2021-м. Добавлять саженцы будут до 2027 года. Именно это время обозначено как окончание рекультивации карьера.

Стоимость засыпки карьера и подготовки к биорекультивации оценена в 8,2 рублей, посадка деревьев — в 1,7 млн.

Овраг — бывший песчаный карьер, он появился, когда начали строить Новосибирское водохранилище. Сейчас карьер закрытый, песок здесь нельзя брать. Участок, на котором он расположен, относится к городским лесам.

Многие годы лесной карьер был завален строительным и бытовым мусором, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». На одной стороне оврага, вероятно, кто-то ворует песок. Из-за этого в него сваливаются сосны, под которыми просто исчезает земля. Карьер несколько раз очищали от мусора, но он снова и снова появлялся.