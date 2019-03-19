Пустить автобусы зимой до садовых обществ попросили власть дачники Бердска

Попросили власть пустить автобус до водозабора в зимний период дачники в Бердске.

— Те, кто проживает в стороне водозабора, хотели бы, чтобы на зимний период запустили общественный транспорт. Хотя бы два раза в день, — обратилась дачница к власти на мартовском собрании председателей СНТ.

Пока это проблематично для города, акцентировал мэр Бердска Евгений Шестернин. Но на коммерческой основе это возможно. Нужно встречаться с перевозчиками.

— Уже не один раз были обращения в администрацию по поводу продления маршрута автобуса №7. Я хотел бы узнать, насколько это реально — продлить его до «Марьина Лога». Мы пытались неоднократно решить вопрос в частном порядке — обратиться к частным перевозчикам. Заказной автобус и так далее. Но к сожалению большинство наших садоводов, особенно те, которые имеет транспорт, отказались, чтобы садовое общество заключило договор с компаниями перевозчиков. Но бабушки все равно просят. Возможно это или нет? — спросил председатель СНТ «Марьин Лог».

Это то же самое направление, что и к водозабору. Муниципальное предприятие не будет продлевать маршрут, это возможно только на коммерческой основе, ответил Шестернин.

Как только маршрут становится городским, появляются другие требования. Должны оформить новый маршрут, согласовать его с ГИБДД. Добавятся определенные требования: наличие тротуаров, освещение, разворотные площадки и их содержание.