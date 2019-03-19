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Пустить автобусы зимой до садовых обществ попросили власть дачники Бердска

Муниципальное предприятие этого сделать не может. Маршрут станет городским и к нему добавятся новые требования: тротуары, освещение, разворотные площадки.

19.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.
 
Пустить автобусы зимой до садовых обществ попросили власть дачники Бердска

Семь дачных маршрутов будут действовать в Бердске в этом сезоне

Попросили власть пустить автобус до водозабора в зимний период дачники в Бердске.

— Те, кто проживает в стороне водозабора, хотели бы, чтобы на зимний период запустили общественный транспорт. Хотя бы два раза в день, — обратилась дачница к власти на мартовском собрании председателей СНТ.

Пока это проблематично для города, акцентировал мэр Бердска Евгений Шестернин. Но на коммерческой основе это возможно. Нужно встречаться с перевозчиками.

— Уже не один раз были обращения в администрацию по поводу продления маршрута автобуса №7. Я хотел бы узнать, насколько это реально — продлить его до «Марьина Лога». Мы пытались неоднократно решить вопрос в частном порядке — обратиться к частным перевозчикам. Заказной автобус и так далее. Но к сожалению большинство наших садоводов, особенно те, которые имеет транспорт, отказались, чтобы садовое общество заключило договор с компаниями перевозчиков. Но бабушки все равно просят. Возможно это или нет? — спросил председатель СНТ «Марьин Лог».

Это то же самое направление, что и к водозабору. Муниципальное предприятие не будет продлевать маршрут, это возможно только на коммерческой основе, ответил Шестернин.

Как только маршрут становится городским, появляются другие требования. Должны оформить новый маршрут, согласовать его с ГИБДД. Добавятся определенные требования: наличие тротуаров, освещение, разворотные площадки и их содержание.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Не принаглели ли зимой проживающие в СНТ? А дальше что запросят? Школы, сады, поликлиники?

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  2. Аноним

    А эти оборзевшие жители имеют там дома для проживания в собственности,или у них там голые участки,на которых стоят туристические палатки,почему то практически нет там зарегистрированных домов и поэтому там не могут проживать люди,тогда и зачем им зимой транспорт.Летом с транспортом в порядке

    Thumb up 1 Thumb down 5

  3. Я

    Председатель «марьиного лога» решил за счет дачников бесплатно возить халявщиков! Как такой вопрос вообще можно было выносить на собрании? Хотя глядя на смету садоводам «Марьин Лог» можно только посочувствовать. Посмотрите смету на 2019 год там канцелярские товары 50 тысяч рублей в год, а почтовые расходы 150000 рублей в год и все согласились на собрании! Источник http://xn—-7sbksqcjkn4j.xn--p1ai/index.php/dokumenty/uchet-finansovo-khozyajstvennoj-deyatelnosti/smeta-2018-god

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