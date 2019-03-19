Архитектурным обликом Бердска займется правительство

Рабочая группа по вопросам градостроительного и архитектурно-художественного формирования облика зданий и сооружений на территории региона создана при министерстве строительства Новосибирской области в соответствии с приказом министерства №97 от 28.02.2019 года.

В состав рабочей группы, которую возглавил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, вошли представители Правительства Новосибирской области, Новосибирска, вузов, профессионального сообщества области.

Как прокомментировал заместитель министра – главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков, основной целью рабочей группы является формирование целостного, гармоничного и устойчивого архитектурно-художественного облика населенных пунктов Новосибирской области.

В числе основных задач рабочей группы выработка методов формирования архитектурного-художественного облика и элементов дизайна городского пространства, благоустройства территорий, создание единых проходов к архитектурно-строительному и ландшафтному проектированию. Также новый совещательный орган призван давать профессиональную оценку градостроительных и архитектурных проектов, научно-исследовательских работ, проводить анализ действующих и формирование новых нормативов в сфере градостроительства, архитектуры и смежных видов проектной деятельности. Ещё одной задачей является разработка концепций архитектурного-художественного облика населенных пунктов Новосибирской области, координация деятельности органов местного самоуправления.

Решения рабочей группы призваны обеспечивать формирование единой градостроительной и архитектурной политики Новосибирской области и повышение качества проектов в инвестиционно-строительной деятельности на территории области.

Также результатами деятельности рабочей группы должны стать повышение социального качества и комфорта городской среды, включающее комплексность застройки, благоустройство и озеленение территории, обеспеченность и доступность для населения социально значимых объектов обслуживания, инфраструктуры, рекреационных территорий и общественных пространств и другие направления.

Источник: nso.ru