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Архитектурным обликом Бердска займется правительство

В регионе создали рабочую группу по вопросам градостроительного и архитектурно-художественного формирования облика зданий и сооружений. В планах озеленить и благоустроить область, повысить социальное качество и комфорт городской среды.

19.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 10 коммент.
 
Архитектурным обликом Бердска займется правительство

Решения рабочей группы призваны обеспечивать формирование единой градостроительной и архитектурной политики области

Рабочая группа по вопросам градостроительного и архитектурно-художественного формирования облика зданий и сооружений на территории региона создана при министерстве строительства Новосибирской области в соответствии с приказом министерства №97 от 28.02.2019 года.
В состав рабочей группы, которую возглавил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, вошли представители Правительства Новосибирской области, Новосибирска, вузов, профессионального сообщества области.

Как прокомментировал заместитель министра – главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков, основной целью рабочей группы является формирование целостного, гармоничного и устойчивого архитектурно-художественного облика населенных пунктов Новосибирской области.

В числе основных задач рабочей группы выработка методов формирования архитектурного-художественного облика и элементов дизайна городского пространства, благоустройства территорий, создание единых проходов к архитектурно-строительному и ландшафтному проектированию. Также новый совещательный орган призван давать профессиональную оценку градостроительных и архитектурных проектов, научно-исследовательских работ, проводить анализ действующих и формирование новых нормативов в сфере градостроительства, архитектуры и смежных видов проектной деятельности. Ещё одной задачей является разработка концепций архитектурного-художественного облика населенных пунктов Новосибирской области, координация деятельности органов местного самоуправления.

Решения рабочей группы призваны обеспечивать формирование единой градостроительной и архитектурной политики Новосибирской области и повышение качества проектов в инвестиционно-строительной деятельности на территории области.

Также результатами деятельности рабочей группы должны стать повышение социального качества и комфорта городской среды, включающее комплексность застройки, благоустройство и озеленение территории, обеспеченность и доступность для населения социально значимых объектов обслуживания, инфраструктуры, рекреационных территорий и общественных пространств и другие направления.

Источник: nso.ru


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(10) Комментариев

  1. Аноним

    Все правильно!!! Наши управленцы разрешили, а дельцы с удовольствием все вырубили, ни одной зеленой зоны в городе не оставили. А группа из Правительства все обратно озеленит. Лет через 50. Но мы об этом уже не узнаем. Так и живем

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  2. Бердчанин

    ЮЖАНЕ!!!!!! СРОЧНО свои вопросы по застройке своего микрорайона высотками среди частного сектора в комитет. Пусть дадут правовую оценку изменения зонирования и застройки микрорайона.

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  3. Аноним

    Да похоже тоже спецы делали перекресток Кр.Сибирь- Ленина. Все для непонятно какой «красоты и удобства». Идешь по тротуару в районе Пекина, окатывают проезжающие машины. Весна -журчат ручьи. А летом в жару, это жуть. Асфальт — пекло, деревьев нет в принципе, негде спрятаться и укрыться, голые тротуары. Кто это сотворил, кто планировал и утверждал?

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  4. Олеся

    Все сурово у нас в Сибири и климат, и архитектура. в таких условиях воспитываются самые стойкие, суровые люди земли!

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  5. Николай

    В России всегда «хорошая мысля приходит опосля»! Когда Бердск и берег (Илюшенко ) изуродовали точечной застройкой и сомнительными бизнес-проектами, некуда больше лепить, приходят архитектурные группы, команды по созданию генплана, которы создают фантастические документы (за ваши деньги любой каприз ), которым на территории г. Бердска места не осталось.

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  6. аноним

    У нас свой ,,архитектор» Ким,и других нам не надь.Вон наш чо понастроил лепота! Бедные наши потомки!!!!

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  7. Гость

    Нанимали же уже какого-то матёрого прибалта для формирования архитектурного облика Бердска? Типа Бенис Домогайтис… Или как-то так? =-O

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  8. житель Бердска

    О боже, зачем? Жди беды, малый бизнес!

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  9. Аноним

    Денег кучу изведут на все эти проекты и планы, а людишки так и помрут в бараках послевоенных, ибо на переселение из ветхого жилья копеек не останется.

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