Исключить некоторые платежи для бизнеса могут в России

Сейчас сборы за обязательную для ведения своего дела информацию составляют от 20 до нескольких сотен тысяч рублей.
Ставки по ряду неналоговых платежей для бизнеса могут быть пересмотрены. Ведомствам придется скорректировать размер некоторых сборов до справедливого уровня, а часть из них и вовсе исключить. Об этом рассказала «Известиям» директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. По ее словам, министерство попросило отраслевые ведомства предоставить расчеты и обоснования, на которые они опираются при принятии решения о размере платы за те или иные действия с госреестрами. Ревизия, проведенная рабочей группой, состоящей из представителей правительства и бизнеса, показала: стоимость схожих услуг может отличаться в несколько раз.
Непонятно за что
Все платежи, связанные с государственными реестрами, должны устанавливаться в Налоговом кодексе (НК) как государственные пошлины, считают в Минфине. Однако при их переносе в налоговое законодательство необходимо проанализировать экономическую обоснованность нынешних размеров платы и скорректировать их, сказала «Известиям» Елена Лебединская.
Глава РСПП Александр Шохин ранее говорил, что неналоговые платежи, связанные с реестрами и соответствующие понятию госпошлины, следует как можно скорее инкорпорировать в НК. По его мнению, это позволит защититься от появления новых видов обязательных сборов и урегулировать стоимость существующих.
В НК размер госпошлины должен определяться исходя из затрат на оказание соответствующей госуслуги. Вопрос, насколько эти показатели соотносятся друг с другом, для платежей, установленных вне НК, на данный момент остается открытым, уверена Елена Лебединская. Особенно это касается сборов за информацию, предоставляемую в электронной форме. Стоимость схожих процедур может различаться в несколько раз, говорит чиновник.
В Минфине не стали указывать, какие конкретно платежи вызывают у ведомства наибольшие сомнения, сославшись на соображения межведомственной этики.
«Известия» самостоятельно проанализировали сборы, связанные с госреестрами, аккумулированные рабочей группой (всего их более 200).
Например, плата за внесение изменений в реестр патентов составляет 2 тыс. рублей, произвести аналогичное действие с реестром товарных знаков стоит уже 2,8 тыс. рублей. Сбор «за однократное предоставление сведений» из единого госреестра юридических лиц в электронном виде установлен на уровне 50 тыс. рублей. В то же время сведения из госреестра иностранных представительств и филиалов — также в электронном виде — можно скачать всего лишь за 200 рублей. В целом разброс цен на получение разного рода сведений большой — от 20 до нескольких сотен тысяч рублей.
Электронная информация должна быть бесплатной
За выгрузку информации из госреестров или регистров в электронном виде плата взиматься вообще не должна. Такая позиция была заявлена на заседании экспертной рабочей группы по вопросам неналоговых платежей бизнеса, говорится в материалах рабочей группы (есть у «Известий»).
По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, необходимо как можно скорее оценить экономическую целесообразность основной массы неналоговых сборов, обязательных для ведения своего дела, и исключить из деловой практики те, что не улучшают ни состояние госфинансов, ни тем более состояние бизнеса. По его словам, многие ведомства практикуют навязывание услуги — госструктуры делают обязательным получение тех или иных документов для ведения предпринимательской деятельности, зачастую не фиксируя это в законодательстве.
В Минфине сообщили, что при анализе платежей, связанных с государственными реестрами, были выявлены и скрытые — те, что могут предшествовать, например, формально бесплатному включению в реестр.
Эффективность и прозрачность действующей системы обязательных неналоговых платежей действительно вызывают множество вопросов, согласен президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. По его словам, в целом такие «квазиналоги» обходятся предпринимателям ежегодно более чем в 1 трлн рублей.
Кабмин стратегически определился с будущим неналоговых сборов. Шесть из них, близкие по своей природе к налогам, Минфин хочет включить в НК. Проект находится на рассмотрении в правительстве, сообщали в ведомстве в начале марта. В частности, речь идет о переносе в Налоговый кодекс экологического, утилизационного и курортного сборов, платы за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам и использование связи.
Однако резко против включения данных платежей в НК выступил бизнес: это приведет к дополнительному давлению на предпринимателей, поскольку за нарушение положений Налогового кодекса предусмотрена гораздо более жесткая ответственность, вплоть до уголовной. Данную проблему предприниматели отдельно подняли на встрече с президентом на съезде РСПП. Владимир Путин попросил министра финансов Антона Силуанова не торопиться с внесением поправок в Налоговый кодекс.
Остальные платежи сгруппированы в шесть однородных категорий. В первую входят сборы за включение в госреестры и получение из них сведений. Во вторую — платежи за услуги, которые могут быть получены на конкурентном рынке. В третью — за услуги госорганизаций-монополистов. В четвертую — компенсации, например, за вред водным объектам или лесам. В пятой группе — сборы за обязательные экспертизы, аудит, испытания, которые осуществляют исключительно госорганы и учреждения. В шестой — за услуги обязательного контроля (обследования, мониторинги и так далее).
От уплаты сборов, которые планируется включить в Налоговый кодекс, бюджет получает 300 млрд рублей, оценивала ранее Елена Лебединская. Остальные платежи, по ее словам, составляют значительно меньшую сумму. При общей налоговой нагрузке в 31% ее неналоговая часть в 2017 году составила 0,79%, оценивал Минфин в Основных направлениях бюджетной политики на 2019–2021 годы. Закрепление ее на таком уровне — одна из мер одобренного правительством плана Минэкономразвития по ускорению инвестиций.
Источник: iz.ru