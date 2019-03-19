Исключить некоторые платежи для бизнеса могут в России

Ставки по ряду неналоговых платежей для бизнеса могут быть пересмотрены. Ведомствам придется скорректировать размер некоторых сборов до справедливого уровня, а часть из них и вовсе исключить. Об этом рассказала «Известиям» директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская. По ее словам, министерство попросило отраслевые ведомства предоставить расчеты и обоснования, на которые они опираются при принятии решения о размере платы за те или иные действия с госреестрами. Ревизия, проведенная рабочей группой, состоящей из представителей правительства и бизнеса, показала: стоимость схожих услуг может отличаться в несколько раз.

Непонятно за что

Все платежи, связанные с государственными реестрами, должны устанавливаться в Налоговом кодексе (НК) как государственные пошлины, считают в Минфине. Однако при их переносе в налоговое законодательство необходимо проанализировать экономическую обоснованность нынешних размеров платы и скорректировать их, сказала «Известиям» Елена Лебединская.

Глава РСПП Александр Шохин ранее говорил, что неналоговые платежи, связанные с реестрами и соответствующие понятию госпошлины, следует как можно скорее инкорпорировать в НК. По его мнению, это позволит защититься от появления новых видов обязательных сборов и урегулировать стоимость существующих.

В НК размер госпошлины должен определяться исходя из затрат на оказание соответствующей госуслуги. Вопрос, насколько эти показатели соотносятся друг с другом, для платежей, установленных вне НК, на данный момент остается открытым, уверена Елена Лебединская. Особенно это касается сборов за информацию, предоставляемую в электронной форме. Стоимость схожих процедур может различаться в несколько раз, говорит чиновник.

В Минфине не стали указывать, какие конкретно платежи вызывают у ведомства наибольшие сомнения, сославшись на соображения межведомственной этики.

«Известия» самостоятельно проанализировали сборы, связанные с госреестрами, аккумулированные рабочей группой (всего их более 200).

Например, плата за внесение изменений в реестр патентов составляет 2 тыс. рублей, произвести аналогичное действие с реестром товарных знаков стоит уже 2,8 тыс. рублей. Сбор «за однократное предоставление сведений» из единого госреестра юридических лиц в электронном виде установлен на уровне 50 тыс. рублей. В то же время сведения из госреестра иностранных представительств и филиалов — также в электронном виде — можно скачать всего лишь за 200 рублей. В целом разброс цен на получение разного рода сведений большой — от 20 до нескольких сотен тысяч рублей.

Электронная информация должна быть бесплатной

За выгрузку информации из госреестров или регистров в электронном виде плата взиматься вообще не должна. Такая позиция была заявлена на заседании экспертной рабочей группы по вопросам неналоговых платежей бизнеса, говорится в материалах рабочей группы (есть у «Известий»).

По словам президента «Опоры России» Александра Калинина, необходимо как можно скорее оценить экономическую целесообразность основной массы неналоговых сборов, обязательных для ведения своего дела, и исключить из деловой практики те, что не улучшают ни состояние госфинансов, ни тем более состояние бизнеса. По его словам, многие ведомства практикуют навязывание услуги — госструктуры делают обязательным получение тех или иных документов для ведения предпринимательской деятельности, зачастую не фиксируя это в законодательстве.

В Минфине сообщили, что при анализе платежей, связанных с государственными реестрами, были выявлены и скрытые — те, что могут предшествовать, например, формально бесплатному включению в реестр.

Эффективность и прозрачность действующей системы обязательных неналоговых платежей действительно вызывают множество вопросов, согласен президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. По его словам, в целом такие «квазиналоги» обходятся предпринимателям ежегодно более чем в 1 трлн рублей.

Кабмин стратегически определился с будущим неналоговых сборов. Шесть из них, близкие по своей природе к налогам, Минфин хочет включить в НК. Проект находится на рассмотрении в правительстве, сообщали в ведомстве в начале марта. В частности, речь идет о переносе в Налоговый кодекс экологического, утилизационного и курортного сборов, платы за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам и использование связи.

Однако резко против включения данных платежей в НК выступил бизнес: это приведет к дополнительному давлению на предпринимателей, поскольку за нарушение положений Налогового кодекса предусмотрена гораздо более жесткая ответственность, вплоть до уголовной. Данную проблему предприниматели отдельно подняли на встрече с президентом на съезде РСПП. Владимир Путин попросил министра финансов Антона Силуанова не торопиться с внесением поправок в Налоговый кодекс.

Остальные платежи сгруппированы в шесть однородных категорий. В первую входят сборы за включение в госреестры и получение из них сведений. Во вторую — платежи за услуги, которые могут быть получены на конкурентном рынке. В третью — за услуги госорганизаций-монополистов. В четвертую — компенсации, например, за вред водным объектам или лесам. В пятой группе — сборы за обязательные экспертизы, аудит, испытания, которые осуществляют исключительно госорганы и учреждения. В шестой — за услуги обязательного контроля (обследования, мониторинги и так далее).

От уплаты сборов, которые планируется включить в Налоговый кодекс, бюджет получает 300 млрд рублей, оценивала ранее Елена Лебединская. Остальные платежи, по ее словам, составляют значительно меньшую сумму. При общей налоговой нагрузке в 31% ее неналоговая часть в 2017 году составила 0,79%, оценивал Минфин в Основных направлениях бюджетной политики на 2019–2021 годы. Закрепление ее на таком уровне — одна из мер одобренного правительством плана Минэкономразвития по ускорению инвестиций.

Источник: iz.ru