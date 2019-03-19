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На 5 млн рублей выписала себе зарплату экс-бухгалтер департамента по тарифам в Новосибирске

Центральный райсуд назначил чиновнцие три года в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

19.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
На 5 млн рублей выписала себе зарплату экс бухгалтер департамента по тарифам в Новосибирске

После возбуждения дела финансистку уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия».

В Новосибирске завершился суд над бывшим бухгалтером областного департамента по тарифам, которая обвинялась в махинациях с зарплатой. По статье Уголовного кодекса о мошенничестве (ч. 4 ст. 159) Центральный райсуд назначил ей три года в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Сейчас дочери осужденной 10 лет. Также суд удовлетворил иск департамента по тарифам Новосибирской области к своей бывшей сотруднице о взыскании ущерба, сообщили в Центральном райсуде Новосибирска.

Силовики подсчитали, что с июня 2015 года по январь 2018 года бухгалтер похитила более 5 млн руб. По версии следствия, обвиняемая подготавливала документы о начислении зарплаты сотрудникам департамента, на основании которых на ее банковский счет перечислялись существенно завышенные суммы. После возбуждения дела финансистку уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Источник: Ъ


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