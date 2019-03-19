Как у Путина: Шахматы ручной работы за 350 тысяч руб. продает жительница Новосибирска

Шахматы ручной работы изготовил мастер, выполняющий подобные заказы для президентов России и Белоруссии, утверждает владелец фигурок. Объявление о продаже появилось на сайте «Юла».

По словам продавца из Новосибирска, подобные шахматы мастер изготавливает в том числе для Президента России Владимира Путина и Президента Белоруссии Александра Лукашенко.

— Такой образец есть в Минске, в музее. Очень солидный, дорогой подарок», – уточнила нынешняя владелица. За фигурки из фарфора и сусального золота она запросила 350 тысяч рублей.

Помимо шахмат, их хозяйка также пытается продать женские сапоги леопардовой расцветки, кухонный гарнитур и коттедж.

Ранее новосибирцы неоднократно выставляли оригинальные лоты для продажи в интернете. Так, в октябре 2018 года житель Новосибирска пытался продать коллекцию из 400 моделей игрушечных автомобилей, которую оценил в 470 тысяч рублей.

Источник: vn.ru