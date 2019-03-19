​Ружья и драгоценности на 3 млн руб. обнаружили силовики при обыске «Ритуальных услуг» в Новосибирске

Сети опубликованы фотографии, сделанные в ходе обысков в кабинете замдиректора МКУ «Ритуальные услуги» Якова Дистенфельда.
В Сети опубликованы фотографии, сделанные в ходе обысков в кабинете замдиректора МКУ «Ритуальные услуги» Якова Дистенфельда.
Источник, близкий к следствию, сообщил РБК Новосибирск, что распространившиеся в сети фотографии сделаны во время спецоперации бойцами СОБРа. В ходе обыска были найдены ружья, пистолеты, коллекция ножей и драгоценностей на сумму в 3 млн руб. Фото опубликовал на своей странице в Facebook общественник Алексей Носов.
РБК Новосибирск сообщал, что обыски в муниципальном учреждении прошли 14 марта. Силовики в рамках уголовного дела по ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом) провели обыски не только в офисе организации, но и на кладбищах, которые курирует «Ритуальные услуги».
В пресс-центре мэрии Новосибирска ситуацию прокомментировали так: «Мэрия города Новосибирска оказывает содействие Следственному комитету».
МКУ «Ритуальные услуги» основано в 2006 году. Организация курирует семь кладбищ: «Заельцовское», «Северное», «Гусинобродское», «Клещихинское», «Инское», «Южное» и «Чемское». Согласно данным «Контур.Фокус», директором компании является Сергей Авдюнин. Учредителями — мэрия Новосибирска, департамент земельных и имущественных отношений, а также департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. Данные о доходах компании отсутствуют.
В прошлом году мэрия Новосибирска представила общественности информационную систему «Ритуал», одной из целей которой называли борьбу с коррупцией в сфере ритуальных услуг. В 2018 году замначальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Виталий Витухин сообщил, что с 2006 года на создание системы было потрачено 25 млн руб. В то же время депутат горсовета Новосибирска Игорь Салов подверг критике информационную систему «Ритуал». Салов назвал потраченную сумму «абсолютно неадекватной», добавив, что «средства были потрачены неэффективно».
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Ну, эту Ритуальную службу мэрия Новосибирска создала под своимкрылом при Локте
Контрольно счетная палата выявила неэффективное расходование 300 миллионов рублей бюджетных средств , так что эти 25 мил из этого числа
В том числе мэрия выпускает газеты и плакаты по всему городу, где описывается « пятилетка» Локтя , его достижения и в таком духе … на одном плакате показана новостройка и типа написано, что двор отремонтирован , а это просто двор сданной новостройки , короче был скандал …… ещё все эти публикации не однозначны , потому что не понятно к чему это все?
К предвыборной компании или как? А выпущены тоже на бюджетные деньги
Потому, что все же видят , что город в плохом состоянии
…Горводоканал — тоже ситуэйшн … и ещё много много чего
Счас ещё Претенденты на должность мэра подадут заявление прокурору за слежкой за ними
Короче, всё красиво , хотя я не удивляюсь . Вспоминаю, когда после прихода Потапова появилась « команда» его Поддержки ..
только не хотелось бы , чтобы это повторилось в Новосибирске
… интересно, а драгоценности найденные в ритуальной службе, с трупов поснимали ?????
Про оружие вообще молчу …
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