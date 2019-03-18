Теракт в Утрехте: трое погибли и девять ранены во время стрельбы в трамвае

Неизвестный открыл стрельбу в голландском Утрехте. Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на мэра города, во время стрельбы в трамвае три человека погибли, девять получили ранения, пишет РИА Новости.

Инцидент произошел у трамвайной остановки. Портал Dutch News со ссылкой на очевидцев сообщает, что какой-то мужчина неожиданно начал стрелять вокруг себя, а «лежащая рядом с ним женщина» повторяла: «Я этого не делала».

Полиция не исключает террористические мотивы.

Место происшествия оцеплено.

После инцидента власти страны подняли уровень террористической опасности до самого высокого, а полиция поручила руководству школ Утрехта запереть двери.

Полицейские продолжают искать подозреваемого в стрельбе 37-летнего уроженца Турции Гёкмана Таниса. Его личность была установлена, благодаря камерам видеонаблюдения. Сотрудники полиции ищут очевидцев, которые могли бы предоставить дополнительную информацию о подозреваемом.