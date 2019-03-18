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«Мисс ЗОЖ-2019» Бердска: Не нужно сидеть на диетах!

Школьница из лицей № 6 Маргарита Лаптева стала лучшей на городском конкурсе. По ее мнению, вести здоровый образ жизни лучше, чем изображать «крутость» с сигаретой или бутылкой в руках. (ФОТО, ВИДЕО, СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ)

18.03.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 3 коммент.
 
«Мисс ЗОЖ 2019» Бердска: Не нужно сидеть на диетах!

По мнению победительницы, чувствовать себя здоровым — это очень здорово!

17 марта в городском доме культуры прошел конкурс «Мисс здоровый образ жизни города Бердска-2019». 12 финалисток конкурса блистали на сцене, показывая полному залу свои визитки, творческие номера и дефиле.

Из презентаций горожане узнали, что бердские девушки не только занимаются танцами, но и осваивают греко-римскую борьбу и бокс. Некоторые планируют стать медиками, а одна из претенденток призналась, что мечтает выучиться на военного летчика.

Завершило праздник красоты дефиле в вечерних платьях. Стать и грация юных участниц в серебристых и золотистых нарядах заворожила публику. Зрители даже свистели от восторга.

Автор видео Елена Белоусова

И вот наступил долгожданный и трепетный момент подведения итогов. По мнению жюри, им было сложно определиться с победительницей, так как все бердчанки достойны звания самой лучшей.

Победительницей «Мисс здоровый образ жизни города Бердска – 2019» стала выпускница лицея №6 Маргарита Лаптева. Она же получила дополнительную номинацию «Мисс Онлайн», набрав больше всего голосов в онлайн-голосовании. «Первой Вице-Мисс здоровый образ жизни города Бердска — 2019» стала Виктория Гриценко. Звание «Второй Вице-Мисс здоровый образ жизни города Бердска — 2019» получила Виктория Селенкова.

Остальные девушки и вице-мисс получили почетные титулы и призы от спонсоров конкурса.
«Мисс нежность» — Полина Савельева.
«Мисс Энергия» — Екатерина Суворова.
«Мисс Грация» — Виктория Селенкова.
«Мисс Обаяние» — Мехрангиз.Аширбаева
«Мисс Оригинальность»- Валерия Родькина.
«Мисс Уверенность» — Виктория Гриценко.
«Мисс Естественность» — Арина Маркова.
«Мисс Стиль» — Ольга Хорошилова.
«Мисс Фитнес» — Мария Федосеева
«Мисс Элегантность» — ДарьяКраснощёкова
«Мисс Улыбка» — Екатерина Гусельникова

Маргарита Лаптева рассказала «Курьер.Среда.Бердск», что она рассчитывала на победу.Так как поставила цель и четко шла к ней, несмотря на волнение и бессонные ночи.

По мнению девушки, здоровый образ жизни — это не только спорт в жизни, но и духовное развитие, саморазвитие:

— Можно позволить себе иногда вредную пищу, ведь девушка не должна сидеть на миллионах диет. Кроме того, должно быть понимание о влияниях, которые могут унести «не в ту сторону». Важно вовремя сделать правильный выбор. Я люблю чувствовать себя здоровой!

«Мисс здоровый образ жизни Бердска — 2019» мечтает, чтобы все поняли — вести здоровый образ жизни лучше, чем изображать «крутость» с сигаретой или бутылкой в руках.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Вот неожиданность! Дочка управделами администрации выиграла конкурс. Ничего в этой стране не меняется.

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    • Raven

      Ну хоть управделами администрации не выиграл этот конкурс и то ладно. Вы забыли что у чиновников самые красивые, умные, талантливые и деловые родственники. Вот попал на какую-нибудь должностенку и сразу родня становиться исключительно суперодаренной. :-D

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