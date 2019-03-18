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Один дома: Умер от остановки сердца 7-летний ребенок в Москве

Мама и бабушка ребенка мальчиком почти не занимались. В квартире накопилось много мусора, который никто не выносил. По имеющимся данным, с ребенком мало гуляли, он также не получал необходимой пищи. СК инициировал доследственную проверку.

18.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Один дома: Умер от остановки сердца 7 летний ребенок в Москве

Ребенок, которого родственники оставили одного в квартире в Москве, умер от остановки сердца. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в медицинских службах.

— Семилетний ребенок проживал с мамой и бабушкой в квартире в Москве, мальчиком они почти не занимались. При этом в квартире, в которой эта семья проживает, накопилось много мусора, который никто не выносил. По имеющимся данным, с ребенком мало гуляли, он также не получал необходимой пищи. 12 марта он скончался от остановки сердца, врачи спасти его не смогли, — сказал собеседник агентства.

Гибель ребенка ТАСС подтвердил и источник в правоохранительных органах.

-По факту случившегося СК начал доследственную проверку. В рамках нее опрошены мать и бабушка мальчика, а также соседи. По имеющимся данным, ребенок страдал психическим расстройством. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, — сказал собеседник агентства.

По его словам, родители ребенка находятся в процессе развода.

-Родители ребенка судились по вопросу о том, с кем его оставить после расторжения брака. Отец неоднократно обращался в органы опеки, однако о том, какие они приняли меры, пока информации нет, — добавил источник.

Кроме того, аппарат уполномоченного по правам ребенка в Москве проверит информацию о гибели мальчика и при необходимости возьмет ситуацию на контроль.

-Мы проверяем информацию, которую сообщили СМИ, у меня пока нет подтверждения. Сейчас попытаемся разобраться вместе с соответствующими структурами — департаментами здравоохранения, социальной защиты, с правоохранительными органами, мы взяли это на контроль, будем разбираться, как это могло произойти, можно было ли это предотвратить, — сказал детский омбудсмен столицы Евгений Бунимович.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. наталья

    мир сошел сума.дети умирают от голода в куче мусора.и это не первый случай.люди и наша нация не выдерживают такой жизни.люди злые мого педофилов.и это все путин нам устроил нас не спрося.у каждой нации свой скалад жизни.и менять ее мы не собирались в таком направлении.люди убивают друг друга ненавидят.пропадают дети люди.везде безнаказанность.надо смертную казнь.и этой бабке и этой мамаше смертную казнь.

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    • Аноним

      Нет, Наталья мир не сошёл с ума — это все уже было, когда удивлялись садизму цивилизованной немецкой нации над людьми, не исключаю стариков и детей. Наименование этой заразы — первитин ( он же мемфетамин и его производные, он же соль, лёд и прочее)
      И сводки, как с фронта — там ребёнка в печке сожгли, тут старика замучили и прочее, прочее.
      И где же у нас наркотиками торгуют? :-D

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