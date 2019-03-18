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Забил палкой до смерти автоледи на белой Honda Stream ее сельский приятель в Новосибирске

Информация о розыске Татьяны М. появилась в СМИ спустя неделю после ее исчезновения. Говорилось, что женщина выехала из деревни Локти в сторону дома в Новосибирск. Искали зря — убийца лишил жизни женщину на почве конфликта 3 марта.

18.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Забил палкой до смерти автоледи на белой Honda Stream ее сельский приятель в Новосибирске

Выяснились подробности убийства 46-летней жительницы Новосибирска Татьяны М., поиски которой были объявлены 10 марта 2019 года. По предварительным данным, ее забил палкой до смерти житель села Локти Мошковского района, с которым сибирячка коротала время ночью 3 марта.

Информация о розыске Татьяны М. появилась в новосибирских СМИ спустя неделю после ее исчезновения. Говорилось, что женщина выехала из деревни Локти в сторону дома в Новосибирск. Эти данные подкреплялись тем, что ее машину – белую Honda Stream – обнаружили возле автобусной остановки на улице Сухарная.

Попутно сообщалось, что в день пропажи Татьяна была одета в розовый пуховик, теплые джинсовые шорты, обута в белые сапоги. Спустя неделю, 16 марта, стало известно, что женщину нашли мертвой, однако подробности не приводились.

Наконец, уточняющую информацию опубликовало 18 марта Следственное управление СК РФ по Новосибирской области. По данным следствия, ночью 3 марта потерпевшая находилась в жилом доме в селе Локти, где распивала алкогольные напитки с 35-летним мужчиной. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве, мужчина схватил деревянную палку и нанес множественные удары по голове женщины. Жертва скончалась на месте.

Подозреваемый ранее был судим в Москве за совершение убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: vn.ru


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