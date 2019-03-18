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За гибель 14 детей к 9,5 годам в колонии приговорил суд директора лагеря «Сямозеро»

Такой же срок получил бывший координатор лагеря Вадим Виноградов. Инструктор Валерий Круподерщиков осужден на восемь месяцев колонии-поселения. Но он уже отбыл срок наказания.

18.03.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
За гибель 14 детей к 9,5 годам в колонии приговорил суд директора лагеря Сямозеро

Троих подозреваемых суд оправдал

Экс-директора лагеря «Сямозеро» Елену Решетову приговорили к 9,5 года колонии общего режима. Такой же срок получил бывший координатор Вадим Виноградов. Инструктор Валерий Круподерщиков осужден на восемь месяцев колонии-поселения, но из-за истечения сроков давности его освободили от наказания. Всего обвиняемыми по делу проходили шесть человек. Троих оставшихся суд оправдал, сочтя вину недоказанной. Это инструктор Павел Ильин, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Людмила Котович.

Трагедия на Сямозере

Восемнадцатого июня 2016 года дети из лагеря «Парк-отель «Сямозеро», расположенного в Карелии, отправились вместе с инструкторами на водную прогулку.

Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись.

Руководство лагеря не оповестило о случившемся оперативные службы. Спасательная операция началась лишь утром 19 июня после того, как одна из выживших девочек вышла в деревню и сообщила местным жителям о произошедшем.
В результате погибли 14 детей.

Источник: РИА Новости


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