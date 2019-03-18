Отменил взлет из-за сломанного двигателя пассажирский авиалайнер в Новосибирске

Самолет «Уральских авиалиний», вылетавший в Москву, прервал взлет в аэропорту Новосибирска из-за срабатывания датчика, показавшего неисправность двигателя. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— При взлете сработал датчик неисправности двигателя. Экипаж принял решение прервать взлет. На борту находились 157 человек, никто не пострадал, — сказали в ведомстве.

По факту инцидента проводится проверка.

Источник: ТАСС