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Шок: Коммунальщики выставили счет за воду в 2,1 млн рублей жителю Перми

Они «прописали» в квартире 400 000 человек. УК быстро отреагировала на ситуацию и принесла удивленному гражданину публичные извинения: пермяку принесли новый счет за потребление воды — на 538 рублей.

18.03.2019 Нет комментариев
 
Шок: Коммунальщики выставили счет за воду в 2,1 млн рублей жителю Перми

Прокуратура направила в управляющую компанию представление с требованием разобраться.

Житель Перми, получив недавно счет за коммунальные услуги, поразился. По мнению управляющей компании, которая обслуживает его дом, за февраль гражданин был обязан заплатить более двух миллионов рублей.

Придя в себя и справившись с эмоциональным потрясением, пермяк внимательно изучил присланный ему платежный документ. И тут его вновь ожидало потрясение. Оказывается, в его квартире проживало… более четырех тысяч человек. А огромная сумма была выставлена за потребление холодной и горячей воды, а также за пользование канализацией. Естественно, УК посчитала расход на все тысячи жильцов.

Информация об этом попала в интернет. И через пару дней к ситуации подключилась прокуратура, чьи работники регулярно мониторят соцсети.

— Установлено, что управляющая компания при отсутствии сведений о регистрации в квартире иных граждан действительно выставила собственнику жилья счет на оплату коммунальных услуг за февраль в размере 2,1 миллиона рублей, — рассказала старший помощник прокурора Пермского края Юлия Гайнанова. — В компьютерную программу по начислению потребления коммунальных ресурсов были внесены недостоверные сведения о более чем четырех тысячах человек, проживающих по данному адресу.

Прокуратура направила в управляющую компанию представление с требованием разобраться. Также информацию сообщили в краевую инспекцию жилищного надзора.

— Ошибка устранена, произведена корректировка начислений, — говорит помощник начальника инспекции Светлана Хорькова. — Идет проверка, и скорее всего в отношении УК мы примем меры административного воздействия.

Управляющая компания также отреагировала быстро и принесла удивленному гражданину публичные извинения. Был сделан перерасчет, и пермяку принесли новый счет за потребление воды — на 538 рублей.

Источник: РГ


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