Шок: Коммунальщики выставили счет за воду в 2,1 млн рублей жителю Перми

Житель Перми, получив недавно счет за коммунальные услуги, поразился. По мнению управляющей компании, которая обслуживает его дом, за февраль гражданин был обязан заплатить более двух миллионов рублей.

Придя в себя и справившись с эмоциональным потрясением, пермяк внимательно изучил присланный ему платежный документ. И тут его вновь ожидало потрясение. Оказывается, в его квартире проживало… более четырех тысяч человек. А огромная сумма была выставлена за потребление холодной и горячей воды, а также за пользование канализацией. Естественно, УК посчитала расход на все тысячи жильцов.

Информация об этом попала в интернет. И через пару дней к ситуации подключилась прокуратура, чьи работники регулярно мониторят соцсети.

— Установлено, что управляющая компания при отсутствии сведений о регистрации в квартире иных граждан действительно выставила собственнику жилья счет на оплату коммунальных услуг за февраль в размере 2,1 миллиона рублей, — рассказала старший помощник прокурора Пермского края Юлия Гайнанова. — В компьютерную программу по начислению потребления коммунальных ресурсов были внесены недостоверные сведения о более чем четырех тысячах человек, проживающих по данному адресу.

Прокуратура направила в управляющую компанию представление с требованием разобраться. Также информацию сообщили в краевую инспекцию жилищного надзора.

— Ошибка устранена, произведена корректировка начислений, — говорит помощник начальника инспекции Светлана Хорькова. — Идет проверка, и скорее всего в отношении УК мы примем меры административного воздействия.

Управляющая компания также отреагировала быстро и принесла удивленному гражданину публичные извинения. Был сделан перерасчет, и пермяку принесли новый счет за потребление воды — на 538 рублей.

Источник: РГ