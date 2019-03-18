Часы за 350 тыс. рублей украл из багажа пассажирки сотрудник аэропорта Толмачево в Новосибирске

В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России в аэропорту Толмачёво обратилась 37-летняя пассажирка авиарейса Новосибирск-Екатеринбург, которая сообщила, что из её багажа пропали наручные часы известного бренда. Потерпевшая оценила причинённый ущерб на сумму более чем 350 тысяч рублей, сообщает УТ МВД России по СФО.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции совместно со службой экономической безопасности АО «Аэропорт Толмачёво» в течении суток задержали злоумышленника. Им оказался 23-летний работник аэропорта, ранее не попадавший в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. В силу служебных обязанностей подозреваемый имел свободный доступ к багажу авиапассажиров, но вместо оказания качественных услуг совершил хищение чужого имущества.

В настоящее время дорогостоящие часы в исправном состоянии возвращены владелице. В отношении фигуранта следователями ЛО МВД России в аэропорту Толмачёво возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 (Присвоение или растрата) Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время предварительное расследование завершено и уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Действующим законодательством за данное преступление предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.