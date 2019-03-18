Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Из-за тяжелого умственного труда рискуют заболеть диабетом женщины в России
Налог на зарплату для работников готовит правительство России
Приварил сеновал к газопроводу высокого давления житель Бердска
Часы за 350 тыс. рублей украл из багажа пассажирки сотрудник аэропорта Толмачево в Новосибирске
По случаю пятой годовщины референдума Путин наведается в Крым
Контейнерные площадки должны чистить УК после вывоза мусора «Экосервисом» в Бердске
Со сломанным крылом приземлился в Сочи авиалайнер из Москвы
Похитил с детской площадки и изнасиловал женщину неизвестный в Якутске
Под домашний арест отправил суд советника губернатора Красноярского края
очень
1 0