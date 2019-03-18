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Приварил сеновал к газопроводу высокого давления житель Бердска

Жительница улицы беспокоится, что соседское ноу-хау может привести к трагедии. По словам директора гражданской защиты, опасности в конструкции нет.

18.03.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Предоставлено читателем Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Приварил сеновал к газопроводу высокого давления житель Бердска

Бердчанка опасается, что из-за соседского ноу-хау пострадают другие жители улицы

В редакцию «курьер. Среда. Бердск» написала бердчанка, пожелавшая остаться инкогнито. Она рассказала, что ее сосед приварил конструкцию сеновала к газопроводу высокого давления. По мнению женщины, соседское ноу-хау может послужить причиной трагедии для всех жителей улицы:

— В октябре прошлого года, когда был шторм, у соседа сорвало металлический лист с крыши сеновала. Он прилетел прямо на электропровода, обесточило всю улицу. Пономарев приезжал, обещал разобраться. Да только толку нет, — сетует Лидия (имя вымышленное — прим. ред.).

Бердчанка уверена — помощи ждать не от кого. Ведь металлическая конструкция появилась во дворе дома № 16 по улице Кольцова еще летом 2018 года, а убирать ее никто не собирается.

Директор Управления гражданской защиты Бердска Василий Пономарев подтвердил «Курьер. Среда. Бердск», что осенью прошлого года выезжал по указанному адресу: из-за шторма сорвало лист на электропровода.

— Я не помню, чтобы сеновал был приварен к трубе газопровода. Потенциальной опасности для бердчан не было. Проверю еще раз эту конструкцию. Но тогда же я советовал женщине обращаться в газовую компанию, обслуживающую газопровод. Это их зона ответственности. Они и проверят, соответствует ли расположение сеновала по отношению к газопроводу всем необходимым нормам, — констатировал Василий Васильевич сегодня, 18 марта.


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