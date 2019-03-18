Массово вырубает 160-летние сосны лесхоз по дороге на «Чайку» в Бердске

Жителей Бердска испугали костры в лесу. Утром в понедельник, 18 марта, они даже вызвали бойцов Росгвардии на «место происшествия» — в лесном массиве по дороге на «Чайку», недалеко от бердского побережья Обского моря.
Бердчане были возмущены не столько сжиганием веток, сколько рубкой деревьев. И даже присутствие представителей бердского лесхоза и их пояснения, что делают лесорубы, не убедило радеющих за судьбу леса горожан.
— Я еще вчера увидела, что срубили порядка 40 деревьев. Сегодня опять рубят и распиливают стволы. Я попросила документы. Привезли какую-то бумажечку без печати, — вмешалась в происходящее Светлана Тысченко. — Они мне рассказывают, что это выборочная ландшафтная рубка по договору №6 от 29 января 2019 года между управлением природными ресурсами и лесхозом. Потом они мне показали другой документ, вообще датированный 2017 годом. Когда я сказала, что вызову полицию, они мне показали третий документ.
Она намерена разобраться, на каком все-таки основании идет массовая рубка в лесу. Причем вырубают «здоровые деревья, крупных размеров».
Светлана Тысченко не верит сотрудникам лесхоза
Автор видео Анастасия Солодкова
Сотрудники Росгвардии прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск», что у них нет претензий к лесхозу, поскольку «все документы в порядке». Есть разрешение на вырубку, значит, пилят и жгут законно.
— Уже приезжали сотрудники полиции по заявлению граждан и проверяли документы, по которым работает бригада, — сообщили росгвардейцы.
По словам Вадима Ковалевского, начальника участка Бердского лесхоза, лесорубы работают по плану, согласно договору на отведенной делянке.
— Ландшафтную рубку проводим. Убираем сухостой, аварийные деревья и большие перестойные, возрастом 160 лет и старше. Бригада работает по технологической карте. Пока не наступил пожароопасный период, ветки сжигать можно, — подчеркнул Ковалевский.
Вместе с тем, он положительно отреагировал на беспокойство бердчан: хорошо, что люди переживают, когда видят какие-то движения в городских лесах. Другое дело, что они не осведомлены о планах лесхоза и необходимости рубок, отметил Вадим Ковалевский. Между тем, табличка о спиле деревьев была прибита к стволу поблизости, пока ее не сорвали.
Информационную табличку сорвали
Автор видео Анастасия Солодкова
Взрослое дерево, кажущееся вполне здоровым, погибнет через 5-10 лет, а пока оно не дает расти молодняку, который засыхает в тени больших крон, рассказал Ковалевский, пояснив, что до аварийных деревьев на соседнем участке, на которые показала Светлана Вячеславовона, очередь тоже дойдет:
— На картах обозначена определенная площадь, где проводится определенный вид рубки, которая устанавливается непосредственно лесоустроителями. Мы не можем по всему лесу ходить и пилить. В договоре на 2019 год у нас определено порядка 15 мест, где мы будем проводить рубки.
Он готов отвезти возмущенную бердчанку в лесхоз и показать все документы — в этом, говорит, нет никакой тайны. А Светлана Тысченко, в свою очередь, перешлет фото лесхозовских документов и факта спила деревьев адвокату, который, по ее словам, обратится в прокуратуру.
— Я предупредила лесников, что я не безучастный, а активный житель. Я здесь все время с собакой гуляю. Я борец за то, чтобы у нас соблюдались законы, — была непримирима Светлана Вячеславовна.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», лесхоз использует древесину для своих хозяйственных нужд, в том числе на собственной лесопилке.
Начальник управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что договор с лесхозом действительно существует. Более того, проект лесоустройства разработан федеральным институтом на 10 лет — до 2024 года. И согласно этому проекту на каждый год делают план таксации — рубки ухода по лесным кварталам. Таким образом формируется техническое задание лесхозу на год.
— Лесхоз делает все правильно, — отметила Светлана Васильевна, подчеркнув, что вырубка аварийных деревьев запланирована отдельно.
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На Метелице очередь до аварийных деревьев так и не дошла, только крупные спилили и вывезли, а ветки до сих пор валяются.
По бумагам может быть и законно. Но кто-нибудь проверял, что они там рубят? Нужна независимая и неподкупная экспертиза.
Светлана заслуживает уважения.
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За лесом нужно следить, создавать просеки и т.п., а иначе бор превратится в таёжный лес с сухостоем, валежником, гнилью и чащей.
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Сухостоя полно . ПИлят здоровые деревья
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сухостой не деловая древесина. Чего его пилить.
5 1
На Байкале тоже всё законно делали
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«лесхоз использует древесину для своих хозяйственных нужд, в том числе на собственной лесопилке»
Кругом распил — и наш лесхоз туда же.
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Ну дак аварийные деревья проканали, прокурор не увидел ничего .
Уже в наглую , никого не стесняясь .
Сколько уже было этих новостей ?
А все начиналось с пенька снятый на телефон , пни замазывали грязью, пили тихо осенью когда уже в лесу никого нет . А теперь увидили что всем пофиг и никакой опасности , аварийные деревья и мы тут хозяева .
Кто нибудь попытался с этим поспорить , кто нибудь пытался остановить рабочих ?
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Под места для строительства готовят .
Так что тихо незаметно , вырастут как грибы домики и загородят все проходы к берегу .
Как дураков утишают , аварийные деревья .
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По сообщениям из не названных источников администрации г Бердска по новому Ген плану постройки на Чайке идут 100 % под снос . В связи со скорым началом строительства микрорайона Чайковский начаты работы по подготовке к строительству 4х полосной дороги с выходом в районе жилмассива что несомненно разгрузит Кр Сибирь . В новом микрорайоне планируется строительство от 9 до 16 этажей .
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Вот, что трепать зря????
Не будут там сносить ничего …
И тем более не будет априори там никаких микрорайонов …
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Во- первых , там рядом заповедная зона ( забыла как называется)
А во — вторых, Сибалмаз протянул сети по лесу , подняли бучу, чуть ли не дома сносить … а до Чайки то как их тянуть ?
Это ж сколько миллионов убытков то????
А сколько лет судебных тяжб с владельцами !!!!!! Никто за просто так оттуда не уедет
Считаю ваш коммент провокацией и сознательным нагнетанием обстановки
Мне лично на это все пофиг, только я ненавижу таких провокаторов
Анониму от 14.00
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Вопрос не к тем кто думает только о деньгах, хотя и их по большому счёту никуда с собой не утащишь, а к тем кто думает чуть наперёд.
Ведь лес это единственное что осталось у Бердска, нет ни производств, ни работы, ни высших образовательных учреждений, нет даже нормальных школ, по магазинам вы ездите в Новосибирск, и многие здесь живут только из-за леса.
Ну повырубаете вы окончательно сейчас всё, ну станет чайка и голубое озеро ничем от южного не отличаться, а Бердск от Линево, и люди побегут отсюда, и коттеджи вы свои и бизнесы замучаетесь продавать.
Очередному мэру наплевать на природу Бердска, он живет только думами о себе, о семействе; досидеть срок да уехать домой, и не появиться здесь больше ни разу.
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На защиту Бердского леса приду хоть куда. Надо остановить, пока не поздно, этих варваров. Нужен лидер , а мы поддержим.
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Для информации, машина леса стоит 100 000 рублей вот вам и весь интерес лесхоза. В Омске все природохоранное областное ведомство под следствием, а у нас в области подобное ведомство двумя руками за вырубку, можно только догадываться почему. Лесхоз к примеру выписывает 100 кубов, одна машина примерно вывозит около 20 кубов леса и потом возит год под этот договор, как в районе Тимуровца. Необходимопроверить правоохранителей на полиграфе, иначе чем объяснить их защиту лесхоза. Последнее неужели по договору десятилетней давности можно так варварски уничтожать лес.
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