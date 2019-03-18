Массово вырубает 160-летние сосны лесхоз по дороге на «Чайку» в Бердске

Жителей Бердска испугали костры в лесу. Утром в понедельник, 18 марта, они даже вызвали бойцов Росгвардии на «место происшествия» — в лесном массиве по дороге на «Чайку», недалеко от бердского побережья Обского моря.

Бердчане были возмущены не столько сжиганием веток, сколько рубкой деревьев. И даже присутствие представителей бердского лесхоза и их пояснения, что делают лесорубы, не убедило радеющих за судьбу леса горожан.

— Я еще вчера увидела, что срубили порядка 40 деревьев. Сегодня опять рубят и распиливают стволы. Я попросила документы. Привезли какую-то бумажечку без печати, — вмешалась в происходящее Светлана Тысченко. — Они мне рассказывают, что это выборочная ландшафтная рубка по договору №6 от 29 января 2019 года между управлением природными ресурсами и лесхозом. Потом они мне показали другой документ, вообще датированный 2017 годом. Когда я сказала, что вызову полицию, они мне показали третий документ.

Она намерена разобраться, на каком все-таки основании идет массовая рубка в лесу. Причем вырубают «здоровые деревья, крупных размеров».

Автор видео Анастасия Солодкова



Сотрудники Росгвардии прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск», что у них нет претензий к лесхозу, поскольку «все документы в порядке». Есть разрешение на вырубку, значит, пилят и жгут законно.

— Уже приезжали сотрудники полиции по заявлению граждан и проверяли документы, по которым работает бригада, — сообщили росгвардейцы.

По словам Вадима Ковалевского, начальника участка Бердского лесхоза, лесорубы работают по плану, согласно договору на отведенной делянке.

— Ландшафтную рубку проводим. Убираем сухостой, аварийные деревья и большие перестойные, возрастом 160 лет и старше. Бригада работает по технологической карте. Пока не наступил пожароопасный период, ветки сжигать можно, — подчеркнул Ковалевский.

Вместе с тем, он положительно отреагировал на беспокойство бердчан: хорошо, что люди переживают, когда видят какие-то движения в городских лесах. Другое дело, что они не осведомлены о планах лесхоза и необходимости рубок, отметил Вадим Ковалевский. Между тем, табличка о спиле деревьев была прибита к стволу поблизости, пока ее не сорвали.

Автор видео Анастасия Солодкова



Взрослое дерево, кажущееся вполне здоровым, погибнет через 5-10 лет, а пока оно не дает расти молодняку, который засыхает в тени больших крон, рассказал Ковалевский, пояснив, что до аварийных деревьев на соседнем участке, на которые показала Светлана Вячеславовона, очередь тоже дойдет:

— На картах обозначена определенная площадь, где проводится определенный вид рубки, которая устанавливается непосредственно лесоустроителями. Мы не можем по всему лесу ходить и пилить. В договоре на 2019 год у нас определено порядка 15 мест, где мы будем проводить рубки.

Он готов отвезти возмущенную бердчанку в лесхоз и показать все документы — в этом, говорит, нет никакой тайны. А Светлана Тысченко, в свою очередь, перешлет фото лесхозовских документов и факта спила деревьев адвокату, который, по ее словам, обратится в прокуратуру.

— Я предупредила лесников, что я не безучастный, а активный житель. Я здесь все время с собакой гуляю. Я борец за то, чтобы у нас соблюдались законы, — была непримирима Светлана Вячеславовна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», лесхоз использует древесину для своих хозяйственных нужд, в том числе на собственной лесопилке.

Начальник управления природными ресурсами Бердска Светлана Шерстобитова подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что договор с лесхозом действительно существует. Более того, проект лесоустройства разработан федеральным институтом на 10 лет — до 2024 года. И согласно этому проекту на каждый год делают план таксации — рубки ухода по лесным кварталам. Таким образом формируется техническое задание лесхозу на год.

— Лесхоз делает все правильно, — отметила Светлана Васильевна, подчеркнув, что вырубка аварийных деревьев запланирована отдельно.