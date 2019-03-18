Открытое небо: Американский самолёт-разведчик провёл ночь в аэропорту Новосибирска

Новосибирские споттеры заметили в Толмачёво американский самолёт ОС-135 — они успели сделать серию фотографий, а в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что не имеют информации о визите самолёта, узнал корреспондент Горсайта.

По словам споттеров, самолёт на базе Boeing KC-135 Stratotanker, оборудованный фото- и видеоаппаратурой, с символом ВВС США на фюзеляже приземлился в новосибирском Толмачёво вечером 14 марта и вылетел утром 15-го: информация о редком госте быстро распространилась и к моменту вылета у Толмачёво уже дежурили фотолюбители.

-Я давно увлекаюсь съемкой авиации, поэтому вчера с утра специально поехал к аэропорту, чтобы снять вылет этого самолета, — рассказал корреспонденту Горсайта новосибирец Николай Енин. — Это действительно самолёт-разведчик, оборудованный набором специальных фотокамер для съемки с воздуха. Между Россией и рядом государств существует договор «Открытое небо», где каждая из сторон имеет право совершать наблюдательные полёты над территорией другого государства. Маршрут заранее оговаривается.

По информации издания «Военное обозрение», договор по открытому небу насчитывает 34 государства, целью его заключения является «укрепление доверия между странами мира» посредством контроля за военной деятельностью друг друга.

Источник: gorsite.ru