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Открытое небо: Американский самолёт-разведчик провёл ночь в аэропорту Новосибирска

Однако, в пресс-службе Центрального военного округа о визите самолета ничего не знают. По словам споттеров, самолёт на базе Boeing KC-135 Stratotanker, оборудованный фото- и видеоаппаратурой, с символом ВВС США на фюзеляже приземлялся в Толмачево.

18.03.2019 Фото: cs.wikipedia.org Один комментарий
 
Открытое небо: Американский самолёт разведчик провёл ночь в аэропорту Новосибирска

Boeing KC-135 Stratotanker

Новосибирские споттеры заметили в Толмачёво американский самолёт ОС-135 — они успели сделать серию фотографий, а в пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что не имеют информации о визите самолёта, узнал корреспондент Горсайта.

По словам споттеров, самолёт на базе Boeing KC-135 Stratotanker, оборудованный фото- и видеоаппаратурой, с символом ВВС США на фюзеляже приземлился в новосибирском Толмачёво вечером 14 марта и вылетел утром 15-го: информация о редком госте быстро распространилась и к моменту вылета у Толмачёво уже дежурили фотолюбители.

-Я давно увлекаюсь съемкой авиации, поэтому вчера с утра специально поехал к аэропорту, чтобы снять вылет этого самолета, — рассказал корреспонденту Горсайта новосибирец Николай Енин. — Это действительно самолёт-разведчик, оборудованный набором специальных фотокамер для съемки с воздуха. Между Россией и рядом государств существует договор «Открытое небо», где каждая из сторон имеет право совершать наблюдательные полёты над территорией другого государства. Маршрут заранее оговаривается.

По информации издания «Военное обозрение», договор по открытому небу насчитывает 34 государства, целью его заключения является «укрепление доверия между странами мира» посредством контроля за военной деятельностью друг друга.

Источник: gorsite.ru


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Вот очень зря! Надо всю эту «дружбу с партнёрами» отменить на весь период введённых ими санкций! Им этот контроль больше нужен, чем нам! Вот и не поважайте всякие хотелки этих напёрсточников! 8)

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