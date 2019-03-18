Не пропустите: от этого зависит ваша жизнь!

Зубы в порядке



Если корень зуба сохранился, зубная коронка - недорогой вариант замещения дефектов зубов. Если корень не сохранился, устанавливают мостовидный протез. Он фиксируется на двух зубах и служит опорой для протеза. Это дешевый вариант. В числе минусов - соседние зубы поддаются сильной обточке.

Имплантация - самый современный метод возмещения зубов.

Имплантант - это искусственный корень, который сохраняет свои свойства долгие годы. Он вживляется в кость челюсти и обеспечивает надежную опору для коронки. Изготовленный из титана, он, помимо прочности, не вызывает аллергических реакций у пациента. В числе плюсов стоит отметить, что для установки имплантантов не требуется обтачивать соседние зубы, они быстро приживаются и выглядят достойно.