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Не пропустите: от этого зависит ваша жизнь!

Средняя продолжительность жизни в россии — 66 лет, в Грузии- 76 лет.

18.03.2019 Нет комментариев

Не пропустите:
от этого зависит ваша жизнь!
Средняя продолжительность жизни в россии - 66 лет, в Грузии- 76 лет
Посещайте врача один раз в полгода, и у вас есть все шансы прожить до 100 лет

По мнению бердского терапевта Екатерины Мигулевой, от того насколько тщательно человек следит за здоровьем, зависит продолжительность жизни.
Посещайте терапевта один раз в полгода. Если есть патология, то один раз в 3 месяца. По показаниям сдавайте биохимический анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, УЗИ.
Важно!
Объем и частоту обследования
определяет врач
Проверяй зрение

Некоторые глазные заболевания развиваются практически бессимптомно, и человек достаточно длительное время даже не подозревает об их наличии, что в свою очередь приводит к потере зрения. Поэтому для своевременного диагностирования и лечения заболеваний зрительной системы необходимо регулярно проверять остроту зрения.
Острый слух

Слуховые нейроны в среднем ухе отмирают по мере старения человека.
Чем раньше диагностированы проблемы со слухом, тем лучше.
Но бывает, что медикаментозно их скорректировать нельзя, самое время обратиться в центр слуха.

Что может вернуть слух:
• Заушная модель.
• Внутриушной аппарат.
• Внутриканальный.
Не пропустите: от этого зависит ваша жизнь!
При климаксе жизнь продолжается

С возрастом возрастает риск развития гинекологической патологии.
Во время климакса происходит активная перестройка гормональной регуляции организма женщины. Яичники теряют свою активность, выработка гормонов эстрогена и прогестерона уменьшается, и под ударом находится в первую очередь молочная железа. Значительно увеличивается шанс развития рака груди.

Для профилактики два раза в год посещайте гинеколога.
Проводите самообследование груди.
Один раз в год делайте маммографию.
После 50 лет обследуйтесь у кардиолога
Артериальная гипертензия чаще возникает у лиц после 50 лет. Опасность данного заболевания в грозных осложнениях, которые могут привести к смерти или к инвалидности. С возрастом нагрузка на сердце возрастает. После 55 лет замедляется кровоток. Кровеносные сосуды теряют эластичность, и может развиться тромбоз.
Контролируйте артериальное давление, два раза в год делайте ЭКГ.
Заболевания суставов - бич пожилых
Одна из самых распространенных проблем у людей старше 60 лет - артриты, которые за-частую приводят к инвалидности. Консультируйтесь у травматолога и ревматолога. Снижается двигательная активность, и здесь без медицинской техники не обойтись.
Ходунки уменьшают нагрузку на позвоночник и добавляют устойчивости. Бывают стационарные, шагающие на колесах и универсальные.
Зубы в порядке

Если корень зуба сохранился, зубная коронка - недорогой вариант замещения дефектов зубов. Если корень не сохранился, устанавливают мостовидный протез. Он фиксируется на двух зубах и служит опорой для протеза. Это дешевый вариант. В числе минусов - соседние зубы поддаются сильной обточке.
Имплантация - самый современный метод возмещения зубов.
Имплантант - это искусственный корень, который сохраняет свои свойства долгие годы. Он вживляется в кость челюсти и обеспечивает надежную опору для коронки. Изготовленный из титана, он, помимо прочности, не вызывает аллергических реакций у пациента. В числе плюсов стоит отметить, что для установки имплантантов не требуется обтачивать соседние зубы, они быстро приживаются и выглядят достойно.
Внимание на печень! Пристрастие к тортикам, колбасе
ведет к жировой болезни печени.
В зрелом возрасте главное - умеренность!

В рационе пожилого человека обязательно должны быть фрукты и овощи. Морковь, свекла, капуста лучше не белокочанная, а цветная, брокколи. Не забывайте о мясе. Жирная рыба, насыщенная омега-з кислотами, полезна, но есть ее килограммами при повышенном холестерине не стоит.
Советы терапевта Екатерины Мигулевой

Обращайтесь в медицинские учреждения вовремя.
Легче предупредить ситуацию и купировать.
Регулярно принимайте назначенные врачом препараты.
Наш организм рассчитан на 120 лет, и наша жизнь в нашей власти.
У меня есть 96-летние пациенты. Они заботятся о своем здоровье.
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