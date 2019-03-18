Вымогателя денег у подростка приговорил к условному сроку суд в Новосибирской области

Ордынский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 18-летнего Виталия Ш., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ — вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, совершенное с применением насилия.

Судом установлено, что октябре 2018 года студент ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» Ш. неоднократно вымогал денежные средства у несовершеннолетнего студента этого же лицея, подкрепляя свои требования насилием и угрозами применения такого насилия. Под воздействием угроз и физической боли, потерпевший подчинился незаконному требованию Ш., и передал ему свои деньги.

Государственный обвинитель потребовал для Ш. наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Суд согласился с правовой позицией прокуратуры. Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Прокуратура НСО