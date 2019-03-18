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Со сломанным крылом приземлился в Сочи авиалайнер из Москвы

При заходе на посадку на борту была выявлена проблема с механизацией крыла. В самолете находилось 106 пассажиров.

18.03.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Со сломанным крылом приземлился в Сочи авиалайнер из Москвы

Аэропорт работает в штатном режиме.

Авиалайнер Boeing 737-800, летевший из Москвы в Сочи, в воскресенье приземлился в аэропорту назначения с технической неисправностью. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе международного аэропорта Сочи.

— 17 марта в международном аэропорту Сочи совершил посадку самолет Boeing 737-800 из Москвы (Шереметьево). При заходе на посадку на борту была выявлена проблема с механизацией крыла. В самолете находилось 106 пассажиров. Оперативные службы международного аэропорта Сочи были приведены в полную готовность и встречали самолет у места его остановки, посадка прошла благополучно, — говорится в сообщении.

Аэропорт работает в штатном режиме.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Памперсы в аэропорту выдали? =-O

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