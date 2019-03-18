Задымился газовый котел в элитном поселке на «Чайке» в Бердске

Две пожарные машины, в том числе с лестницей, полицейские и начальник управления гражданской защиты населения Бердска утром 18 марта выезжали в зеленую зону города. Из элитных коттеджей в районе «Чайки» поступила информация о пожаре — в одном из домов по ул. 2-й Морской.

Тревога оказалась ложной. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», хозяин одного из элитных коттеджей начал включать газовый котел и из него пошел дым. Домовладелец испугался и вызвал пожарных. Прибыв на место, представители экстренных служб оценили обстановку — в их помощи не нуждаются.

В поселке на «Чайке» каждый год случаются пожары. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ноябре 2017 года там горела баня. Огонь уничтожил постройку площадью 100 кв. метров. Люди не пострадали. Причиной пожара называют перекал печи.

А в мае 2014-го сгорели дотла три загородные резиденции в элитном поселке «Чайка» на побережье Бердска. Четвертый коттедж обгорел частично. Более 12 часов пожарные тушили пожар, пытаясь отстоять соседние дома. Обошлось без жертв, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В 2015 году даже собирались построить пожарное депо хотят построить в зеленой зоне Бердска, где горят коттеджи и высотки. Огнеборцы просят местную власть выделить участок на ул. Морской и построить здание. Депутаты готовы дать землю, но строительство должен финансировать федеральный бюджет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».