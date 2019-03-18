КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю квартиру на Рогачева,20а
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
продам1-ую,36.5кв.м. 89139231078 Наталья
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Из-за тяжелого умственного труда рискуют заболеть диабетом женщины в России

Налог на зарплату для работников готовит правительство России

Приварил сеновал к газопроводу высокого давления житель Бердска

Часы за 350 тыс. рублей украл из багажа пассажирки сотрудник аэропорта Толмачево в Новосибирске

По случаю пятой годовщины референдума Путин наведается в Крым

Контейнерные площадки должны чистить УК после вывоза мусора «Экосервисом» в Бердске

Со сломанным крылом приземлился в Сочи авиалайнер из Москвы

Похитил с детской площадки и изнасиловал женщину неизвестный в Якутске

Под домашний арест отправил суд советника губернатора Красноярского края

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Задымился газовый котел в элитном поселке на «Чайке» в Бердске

По тревоге на пожар выезжали все экстренные службы. Идею строительства в бердской зеленой зоне пожарного депо больше не поднимают. Хотя дома там горят каждый год.

18.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 2 коммент.
 
Задымился газовый котел в элитном поселке на Чайке в Бердске

Не во всех домах на «Чайке» зимой живут люди

Две пожарные машины, в том числе с лестницей, полицейские и начальник управления гражданской защиты населения Бердска утром 18 марта выезжали в зеленую зону города. Из элитных коттеджей в районе «Чайки» поступила информация о пожаре — в одном из домов по ул. 2-й Морской.

Тревога оказалась ложной. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», хозяин одного из элитных коттеджей начал включать газовый котел и из него пошел дым. Домовладелец испугался и вызвал пожарных. Прибыв на место, представители экстренных служб оценили обстановку — в их помощи не нуждаются.

В поселке на «Чайке» каждый год случаются пожары. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ноябре 2017 года там горела баня. Огонь уничтожил постройку площадью 100 кв. метров. Люди не пострадали. Причиной пожара называют перекал печи.

А в мае 2014-го сгорели дотла три загородные резиденции в элитном поселке «Чайка» на побережье Бердска. Четвертый коттедж обгорел частично. Более 12 часов пожарные тушили пожар, пытаясь отстоять соседние дома. Обошлось без жертв, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В 2015 году даже собирались построить пожарное депо хотят построить в зеленой зоне Бердска, где горят коттеджи и высотки. Огнеборцы просят местную власть выделить участок на ул. Морской и построить здание. Депутаты готовы дать землю, но строительство должен финансировать федеральный бюджет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск» Из-за тяжелого умственного труда рискуют заболеть диабетом женщины в России Налог на зарплату для работников готовит правительство России

(2) Комментариев

  1. Аноним

    По новому доработанному Ген плану после сноса сараев на Чайке планируют и школу и детсад и депо пожарное сейчас только снесут и компенсацию выплатят . Как заявили в администрации там в основном незаконное строительство так что городу это обойдется дешевле чем Горького сносить .

    Thumb up 0 Thumb down 2

  2. Аноним

    хто только не поехал надо было еще мэра взять . Вопрос пожарные понятно а остальные чё засвидетельствовать .свое почтение . и начальник и милиция наверно с собакой.

    Thumb up 1 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика