Задымился газовый котел в элитном поселке на «Чайке» в Бердске

Две пожарные машины, в том числе с лестницей, полицейские и начальник управления гражданской защиты населения Бердска утром 18 марта выезжали в зеленую зону города. Из элитных коттеджей в районе «Чайки» поступила информация о пожаре — в одном из домов по ул. 2-й Морской.
Тревога оказалась ложной. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», хозяин одного из элитных коттеджей начал включать газовый котел и из него пошел дым. Домовладелец испугался и вызвал пожарных. Прибыв на место, представители экстренных служб оценили обстановку — в их помощи не нуждаются.
В поселке на «Чайке» каждый год случаются пожары. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в ноябре 2017 года там горела баня. Огонь уничтожил постройку площадью 100 кв. метров. Люди не пострадали. Причиной пожара называют перекал печи.
А в мае 2014-го сгорели дотла три загородные резиденции в элитном поселке «Чайка» на побережье Бердска. Четвертый коттедж обгорел частично. Более 12 часов пожарные тушили пожар, пытаясь отстоять соседние дома. Обошлось без жертв, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
В 2015 году даже собирались построить пожарное депо хотят построить в зеленой зоне Бердска, где горят коттеджи и высотки. Огнеборцы просят местную власть выделить участок на ул. Морской и построить здание. Депутаты готовы дать землю, но строительство должен финансировать федеральный бюджет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
По новому доработанному Ген плану после сноса сараев на Чайке планируют и школу и детсад и депо пожарное сейчас только снесут и компенсацию выплатят . Как заявили в администрации там в основном незаконное строительство так что городу это обойдется дешевле чем Горького сносить .
0 2
хто только не поехал надо было еще мэра взять . Вопрос пожарные понятно а остальные чё засвидетельствовать .свое почтение . и начальник и милиция наверно с собакой.
1 2