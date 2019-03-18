Похитил с детской площадки и изнасиловал женщину неизвестный в Якутске

В столице республики возбуждено два уголовных дела по статьям «изнасилование» и «похищение человека», сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на СУ СК России по региону.

-17 марта около 4 часов в следственные органы СК России по Якутии поступило сообщение о том, что с территории детской площадки, расположенной возле жилого дома по улице Кузьмина города Якутска, неизвестный мужчина насильно посадил женщину в салон автомашины и скрылся в неустановленном направлении, — сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РС(Я) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Следователями была незамедлительно организована процессуальная проверка, и через непродолжительное время женщина самостоятельно обратилась в Следственный комитет.

В ходе проведенных сотрудниками Росгвардии и полиции оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение лица, причастного к совершению преступления. По данным МВД, задержан 23-летний мужчина. Так же проверяются еще двое мужчин.

По данным телеканала «Якутия 24», в связи с резонансом по данному пришествию, республиканские власти взяли расследование на особый контроль.

Источник: yk24.ru