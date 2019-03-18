Налог на зарплату для работников готовит правительство России

Финансовый блок пока не может внести в Госдуму законопроект о новой системе пенсионных накоплений – индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Концепция все еще дорабатывается, объясняет Минфин. Правительство хочет развести по времени две спорные новации: уже утвержденное повышение пенсионного возраста и обсуждаемое внедрение нового налога на зарплаты. Судя по поступавшей ранее информации, ИПК предполагает изъятие из зарплат некоторых работников до 6% сверх существующих отчислений. Как поясняли чиновники, сделано это будет во благо будущих пенсионеров.

Внесение в Госдуму законопроекта об ИПК задерживается, сообщил в среду замминистра финансов Алексей Моисеев. «Мы зависли. Там много причин, и одна из них – нежелание в целом ломать в очередной раз систему, – сообщил он. – На экспертном уровне мы вроде как готовы, но пока все подвешено». Хотя, по словам Моисеева, может быть, это и хорошо: «Мы лучше доработаем, чтобы не вносить тысячу изменений».

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что «пока правительство как коллегиальный орган эту тему не обсуждало». По ее словам, как только законопроект об ИПК появится, российская трехсторонняя комиссия правительства рассмотрит его.

Центробанк и Минфин разработали концепцию об ИПК еще в 2016 году. Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это до 6% с зарплаты. В одной из версий концепции прописывалось, что ставка отчислений на накопительную пенсию по умолчанию будет увеличиваться на 1 процентный пункт каждый год от 0 до 6%, напоминает ТАСС. Первый год с нулевой ставкой дается работнику на размышления о том, отказываться ему от ИПК или нет.

Отчисления с зарплат фактически будут направляться финансовым посредникам. Объявленная цель новации – увеличение размера пенсий, которое необходимо даже после повышения пенсионного возраста, и формирование источника длинных денег.

Ожесточенные споры велись по поводу того, насколько добровольным должно быть участие работников в новой системе, которая придет на смену обязательной накопительной пенсионной системе. Сначала речь шла о так называемой «автоподписке» граждан на ИПК, отказаться от которой можно только после написания специального заявления.

Затем чиновники изменили терминологию и стали говорить об «авторегистрации». Отличие этого механизма от «автоподписки» чиновники разъясняли туманно. «В авторегистрации участвуют трое: гражданин, работодатель и (негосударственный – «НГ») пенсионный фонд. В автоподписке участвуют двое: гражданин и негосударственный пенсионный фонд (НПФ)», – пояснял осенью 2017-го Алексей Моисеев (см. «НГ» от 12.09.17, 08.06. 18).

Кроме того, выяснилось, что система ИПК не рассчитана на малообеспеченных граждан, «целевая аудитория – люди с доходами от 50–60 тыс. руб. в месяц». Такие оценки сообщали ранее представители НПФ. О «водоразделе» по доходам говорил весной этого года и главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

«Понятно, что до определенного уровня доходов желание участвовать в такой системе неочевидно: зарплата невысокая, ее бы на жизнь хватило. К таким работникам порядок, предполагающий включение в систему по умолчанию, применяться не будет. Эти люди, если захотят участвовать, должны будут об этом заявить. Что касается высокооплачиваемых работников… для них порядок включения в систему будет, по сути, автоматическим. Но никакого принуждения: те, кто не захочет, будут иметь возможность отказаться, только надо будет высказать свое решение», – пояснял в интервью «Российской газете» Воронин.

Чиновники в рамках новой системы ИПК обещают налоговые льготы и гражданам, и работодателям. Одновременно с этим, судя по поступавшей ранее информации, ИПК фактически предполагает внедрение нового налога, который будет изыматься непосредственно из зарплат граждан – в дополнение к уже существующим налоговым и иным отчислениям, которые совершает работник из своих доходов и работодатель из фонда оплаты труда.

Вся эта идея настолько спорная, что чиновники постоянно откладывали не просто внесение законопроекта в Госдуму, а даже публикацию и обсуждение более или менее окончательных параметров предлагаемых изменений.

Например, в октябре 2018-го Минфин рассчитывал, что законопроект об ИПК будет опубликован для публичного обсуждения до конца 2018 года. Об этом говорил Алексей Моисеев. Затем глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что наиболее «реалистичный» срок по запуску новой системы – 2020 год. Многие эксперты объясняли такую отсрочку резонансом, вызванным повышением пенсионного возраста. Это подтверждал и Силуанов: «Реализовали сложную, сложнейшую пенсионную реформу. Видите, шло очень туго. И я вам откровенно скажу, что и вопрос ИПК тоже подвис из-за того, что очень тяжело шли пенсионные изменения» (см. «НГ» от 25.12.18).

«Сомнения властей понять можно, за последние 10 лет пенсионная система реформировалась много раз, и каждый можно назвать неудачным, – пояснила «НГ» замдиректора центра «Альпари» Анна Кокорева. – Проект ИПК требует доработки, да и нынешние социально-экономические условия не подходят для его введения».

-Все реформы пенсионной системы были не очень удачными. Одна из причин – власти хотят всецело определять и контролировать все пенсионные отчисления и управлять ими, исходя из состояния экономики, – считает доцент Российского экономического университета Людмила Иванова-Швец.

По ее мнению, «методики расчета пенсионных баллов и в целом размеров пенсионных выплат направлены на то, чтобы обеспечить минимальный разрыв между получаемыми пенсиями». «Это полностью лишает граждан возможности серьезно влиять на размер будущей пенсии. И даже рекомендации больше зарабатывать и иметь большой стаж работы серьезно не меняют ситуацию».

-Проект, несмотря на несколько лет обсуждений, выглядит слабо. Новая надстройка к обязательной пенсии, сформированная из средств самих граждан – это смелая попытка на фоне повышения пенсионного возраста создать еще один источник выплат на достойную пенсию, – говорит эксперт компании «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский.

Новации обсуждаются в условиях и так уже подорванного доверия граждан – на фоне многолетней «заморозки» обязательных пенсионных накоплений.

Внедрение ИПК вряд ли будет простым, хотя можно ожидать, что законопроект примут в осеннюю сессию с дополнительными правками, полагает Звенигородский.

Хотя некоторые эксперты сомневаются в скором принятии проекта. «С одной стороны, есть вероятность, что правительство успеет внести проект в указанный срок – к 2020 году. С другой стороны, мы предполагаем, что сроки могут сдвинуться. Также не исключаем, что от проекта могут вообще отказаться», – сказала Кокорева.

Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков сообщил «НГ», что «пенсионный рынок ожидает появление ИПК в редакции, которая обеспечит большую вовлеченность и мотивацию граждан». По его словам, «это нужно и гражданам для формирования будущей пенсии, и экономике в части привлечения инвестиционного ресурса, в связи с этим очень важны конкретные параметры системы ИПК».

Источник: НГ