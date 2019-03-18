Из-за тяжелого умственного труда рискуют заболеть диабетом женщины в России

Тяжелый умственный труд — независимый фактор риска развития диабета второго типа, сообщают французские ученые в статье, опубликованной в European Journal of Endocrinology. На выборке в более чем 70 тысяч женщин они показали, что у тех, кто оценивает свою работу как умственно тяжелую, риск развития заболевания выше.

Факторы, влияющие на повышенный риск развития диабета второго типа, разделяют на наследственные, медицинские и те, которые связаны с повседневной жизнью. Так, риск развития диабета выше у людей с историей заболевания в семье, а также диабет часто развивается у людей с глюкоганомой (злокачественной опухолью из альфа-клеток поджелудочной железы). Нездоровый образ жизни (частые стрессы, плохое питание, отсутствие физической активности и другие) также влияют на развитие заболевания, при этом до сих пор неясно, как на риск развития диабета влияет основная занятость человека — его работа.

Это решили выяснить ученые под руководством Гая Фагерации (Guy Fagherazzi) из Университета Париж-Сакле. Для этого они проанализировали данные о 73517 женщинах (в основном это были учительницы), собранные с 1992 по 2014 год. Помимо данных об образе жизни и здоровье участниц, ученые собрали и информацию о том, где они работают, а также о том, насколько умственно тяжелой они считают свою работу.

В течение периода наблюдений диабет второго типа зарегистрировали у 4187 участниц из выборки. Ученые выяснили, что среди женщин, которые оценивали свою работу как «очень умственно тяжелую», риск развития диабета был на 54 процента выше (отношение рисков, HR = 1,21), чем среди женщин, которые оценили умственную тяжесть своей работы ниже. Эта корреляция наблюдалась независимо от других факторов, включая нездоровый образ жизни, семейную историю заболевания, курения и физической активности. При этом ученые обнаружили взаимосвязь между индексом массы тела и тяжелым умственным трудом, и она была сильнее среди женщин без лишнего веса.

Так как авторы не обнаружили дополнительной связи с другими факторами, они отметили, что тяжелый умственный труд (по крайней мере, среди женщин) можно считать независимым фактором риска развития диабета второго типа. Возможно, риск в этом случае появляется из-за дополнительного стресса. При этом ученые уточнили, что при работе, связанной с тяжелым умственным трудом, важную роль играет поддержка сотрудников, и именно ее они называют ключевой в профилактике диабета второго типа, появление которого связано с тяжелым умственным трудом.

В прошлом году ученые связали сексуальную ориентацию женщин с риском развития у них диабета. Связь, при этом, не прямая, а во многом регулируется разницей в индексе массы тела.

Источник: nplus1.ru