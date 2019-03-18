КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю квартиру на Рогачева,20а
Продам студию, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
продам1-ую,36.5кв.м. 89139231078 Наталья
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Из-за тяжелого умственного труда рискуют заболеть диабетом женщины в России

Налог на зарплату для работников готовит правительство России

Приварил сеновал к газопроводу высокого давления житель Бердска

Часы за 350 тыс. рублей украл из багажа пассажирки сотрудник аэропорта Толмачево в Новосибирске

По случаю пятой годовщины референдума Путин наведается в Крым

Контейнерные площадки должны чистить УК после вывоза мусора «Экосервисом» в Бердске

Со сломанным крылом приземлился в Сочи авиалайнер из Москвы

Похитил с детской площадки и изнасиловал женщину неизвестный в Якутске

Под домашний арест отправил суд советника губернатора Красноярского края

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


Из-за тяжелого умственного труда рискуют заболеть диабетом женщины в России

Риск появляется из-за дополнительного стресса. При этом ученые уточнили, что при работе, связанной с тяжелым умственным трудом, важную роль играет поддержка сотрудников, и именно ее они называют ключевой в профилактике диабета второго типа.

18.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Из за тяжелого умственного труда рискуют заболеть диабетом женщины в России

Риск развития диабета второго типа, разделяют на наследственные, медицинские и те, которые связаны с повседневной жизнью.

Тяжелый умственный труд — независимый фактор риска развития диабета второго типа, сообщают французские ученые в статье, опубликованной в European Journal of Endocrinology. На выборке в более чем 70 тысяч женщин они показали, что у тех, кто оценивает свою работу как умственно тяжелую, риск развития заболевания выше.

Факторы, влияющие на повышенный риск развития диабета второго типа, разделяют на наследственные, медицинские и те, которые связаны с повседневной жизнью. Так, риск развития диабета выше у людей с историей заболевания в семье, а также диабет часто развивается у людей с глюкоганомой (злокачественной опухолью из альфа-клеток поджелудочной железы). Нездоровый образ жизни (частые стрессы, плохое питание, отсутствие физической активности и другие) также влияют на развитие заболевания, при этом до сих пор неясно, как на риск развития диабета влияет основная занятость человека — его работа.

Это решили выяснить ученые под руководством Гая Фагерации (Guy Fagherazzi) из Университета Париж-Сакле. Для этого они проанализировали данные о 73517 женщинах (в основном это были учительницы), собранные с 1992 по 2014 год. Помимо данных об образе жизни и здоровье участниц, ученые собрали и информацию о том, где они работают, а также о том, насколько умственно тяжелой они считают свою работу.

В течение периода наблюдений диабет второго типа зарегистрировали у 4187 участниц из выборки. Ученые выяснили, что среди женщин, которые оценивали свою работу как «очень умственно тяжелую», риск развития диабета был на 54 процента выше (отношение рисков, HR = 1,21), чем среди женщин, которые оценили умственную тяжесть своей работы ниже. Эта корреляция наблюдалась независимо от других факторов, включая нездоровый образ жизни, семейную историю заболевания, курения и физической активности. При этом ученые обнаружили взаимосвязь между индексом массы тела и тяжелым умственным трудом, и она была сильнее среди женщин без лишнего веса.

Так как авторы не обнаружили дополнительной связи с другими факторами, они отметили, что тяжелый умственный труд (по крайней мере, среди женщин) можно считать независимым фактором риска развития диабета второго типа. Возможно, риск в этом случае появляется из-за дополнительного стресса. При этом ученые уточнили, что при работе, связанной с тяжелым умственным трудом, важную роль играет поддержка сотрудников, и именно ее они называют ключевой в профилактике диабета второго типа, появление которого связано с тяжелым умственным трудом.

В прошлом году ученые связали сексуальную ориентацию женщин с риском развития у них диабета. Связь, при этом, не прямая, а во многом регулируется разницей в индексе массы тела.

Источник: nplus1.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Фотомарафон «Моя доченька» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск» Из-за тяжелого умственного труда рискуют заболеть диабетом женщины в России Налог на зарплату для работников готовит правительство России

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ПОДАРОК! Сервисная карта аварийного комиссариата НСО при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика