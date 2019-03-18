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Под домашний арест отправил суд советника губернатора Красноярского края

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Под домашний арест отправил суд советника губернатора Красноярского края

Антона Натарова подозревают в мошенничестве. Вместе с ним также были задержаны еще четыре человека: бывший редактор «Дела.ру» и директор ООО «Лаборатория новостей».

18.03.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Под домашний арест отправил суд советника губернатора Красноярского края

Натарова суд отправил под домашний арест сроком на два месяца, а всех остальных выпустили под подписку о невыезде

Суд отправил под домашний арест советника губернатора Красноярского края Антона Натарова, ранее задержанного по подозрению в мошенничестве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил отец Антона Натарова депутат Госдумы Сергей Натаров.

Натаров был задержан в пятницу, 15 марта. Вместе с ним также были задержаны еще четыре человека, в том числе бывший редактор «Дела.ру» Дмитрий Болотов и директор ООО «Лаборатория новостей» (Newslab) Сергей Мурзин.

-Антона суд отправил под домашний арест сроком на два месяца, а всех остальных выпустили под подписку о невыезде, — сказал Натаров.

Решение по советнику губернатора принимал суд Железнодорожного района Красноярска, по представителям СМИ — суд Центрального района города.

Официальными комментариями представителей властей и правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Источник: ТАСС


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