6,2 млн рублей умерших пенсионеров похитила мошенница из ПФ Новосибирска

В суд направлено уголовное дело о хищении денежных средств пенсионного фонда, сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Прокуратурой Октябрьского района Новосибирска утверждено обвинительное заключение в отношении ранее не судимой 45 летней местной жительницы, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, сотрудница отдела выплат пенсий управления Пенсионного Фонда России в Октябрьском районе Новосибирска с 2014-го по 2018 год, используя свое служебное положение, путем обмана похитила принадлежащие пенсионному фонду денежные средства в размере 6 миллионов 231 тысячи рублей.)

-Обвиняемая попросила трёх своих коллег оформить банковские карты, которые передать ей в пользование. После чего, сотрудница пенсионного фонда брала данные из картотеки об умерших пенсионерах и с помощью программы «Назначение и выплата пенсий» формировала электронные списки лиц, якобы недополучивших пенсии, при этом меняла номера расчетных счетов пенсионеров на имеющиеся у нее в пользовании банковские карты. Таким образом, обвиняемая ежемесячно похищала денежные средства пенсионного фонда, — рассказал о мошеннической схеме Лямкин.

Уголовное дело 11 марта 2019-го направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Но во бердские мошенницы за аналогичное преступление получили условные сроки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Суд учел их чистосердечное раскаяние. Они обещали, что «больше такого не повторится». Их бывшая начальница Елена Чуль, на оглашении приговора заявила, что «стариковский рубль — это святое».

22 августа 2018 года в Бердском горсуде судья Татьяна Васюхневич вынесла приговор по уголовному делу 43-летней Анны Телешовой и 47-летней Ольги Гришиной. Их, бывших сотрудниц бердского управления Пенсионного фонда, обвиняли в присвоении денег умерших пенсионеров и сирот.

Бывшие сотрудницы бердского УПФР обвиняли в 10 преступных эпизодах — организация мошенничества и мошенничество с использованием своего служебного положения. По версии следствия, должностные лица бердского управления ПФ с конца 2014-го по 2017 год похищали бюджетные средства на сумму 284 212 рублей 41 копейка.

По оглашенным в суде материалам дела, сначала Гришина и Телешова воровали по 16 тыс. рублей, потом их аппетиты выросли до 40 тыс.

В итоге суд назначил Телешовой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 10 месяцев. Гришину приговорили к 2 годам и 10 месяцем лишения свободы тоже условно с испытательным сроком 2,5 года.