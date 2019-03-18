КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю ! 8-913-701-2341 Алёна
Продам 3-ю !
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Мисс ЗОЖ-2019» Бердска: Не нужно сидеть на диетах!

Один дома: Умер от остановки сердца 7-летний ребенок в Москве

Уволился по собственному желанию начальник управления капстроительства Бердска

Забил палкой до смерти автоледи на белой Honda Stream ее сельский приятель в Новосибирске

Открытое небо: Американский самолёт-разведчик провёл ночь в аэропорту Новосибирска

Обрушился асфальт под Honda Fit в Бердске: пустоту залили бетоном, но он тоже уходит под землю

Отменил взлет из-за сломанного двигателя пассажирский авиалайнер в Новосибирске

Не будут платить за мусор зимой дачники Бердска

Вымогателя денег у подростка приговорил к условному сроку суд в Новосибирской области

6,2 млн рублей умерших пенсионеров похитила мошенница из ПФ Новосибирска

Последние комментарии

Март 2019
M T W T F S S
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


6,2 млн рублей умерших пенсионеров похитила мошенница из ПФ Новосибирска

Сотрудница Пенсионного фонда в течение 4 лет переводила якобы недоначисленные средства на свои карты. За аналогичное преступление суд Бердска дал условные сроки.

18.03.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 9 коммент.
 
6,2 млн рублей умерших пенсионеров похитила мошенница из ПФ Новосибирска

Пенсионный фонд уязвим

В суд направлено уголовное дело о хищении денежных средств пенсионного фонда, сообщил старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Прокуратурой Октябрьского района Новосибирска утверждено обвинительное заключение в отношении ранее не судимой 45 летней местной жительницы, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, сотрудница отдела выплат пенсий управления Пенсионного Фонда России в Октябрьском районе Новосибирска с 2014-го по 2018 год, используя свое служебное положение, путем обмана похитила принадлежащие пенсионному фонду денежные средства в размере 6 миллионов 231 тысячи рублей.)

-Обвиняемая попросила трёх своих коллег оформить банковские карты, которые передать ей в пользование. После чего, сотрудница пенсионного фонда брала данные из картотеки об умерших пенсионерах и с помощью программы «Назначение и выплата пенсий» формировала электронные списки лиц, якобы недополучивших пенсии, при этом меняла номера расчетных счетов пенсионеров на имеющиеся у нее в пользовании банковские карты. Таким образом, обвиняемая ежемесячно похищала денежные средства пенсионного фонда, — рассказал о мошеннической схеме Лямкин.

Уголовное дело 11 марта 2019-го направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Но во бердские мошенницы за аналогичное преступление получили условные сроки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Суд учел их чистосердечное раскаяние. Они обещали, что «больше такого не повторится». Их бывшая начальница Елена Чуль, на оглашении приговора заявила, что «стариковский рубль — это святое».

22 августа 2018 года в Бердском горсуде судья Татьяна Васюхневич вынесла приговор по уголовному делу 43-летней Анны Телешовой и 47-летней Ольги Гришиной. Их, бывших сотрудниц бердского управления Пенсионного фонда, обвиняли в присвоении денег умерших пенсионеров и сирот.

 

Бывшие сотрудницы бердского УПФР обвиняли в 10 преступных эпизодах — организация мошенничества и мошенничество с использованием своего служебного положения. По версии следствия, должностные лица бердского управления ПФ с конца 2014-го по 2017 год похищали бюджетные средства на сумму 284 212 рублей 41 копейка.

По оглашенным в суде материалам дела, сначала Гришина и Телешова воровали по 16 тыс. рублей, потом их аппетиты выросли до 40 тыс.

В итоге суд назначил Телешовой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 10 месяцев. Гришину приговорили к 2 годам и 10 месяцем лишения свободы тоже условно с испытательным сроком 2,5 года.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Теракт в Утрехте: трое погибли и девять ранены во время стрельбы в трамвае «Мисс ЗОЖ-2019» Бердска: Не нужно сидеть на диетах! Один дома: Умер от остановки сердца 7-летний ребенок в Москве

(9) Комментариев

  1. Аноним

    Если чистосердечно раскается и скажет что больше не будет, то конечно условно.

    Thumb up 7 Thumb down 4

  2. Аноним

    Как говориться» рыбак рыбака…»

    Thumb up 5 Thumb down 3

  3. Аноним

    Деньги воровали реальные а сроки условные! Если с возвратом в разы то тогда понятно !

    Thumb up 7 Thumb down 2

  4. Александр

    Во удивили мы начальника в ПНФ знаем фамилия Терепа, так что кто где работает, тот то и тащит, жаль землей нельзя торговать, однако вывод из этой истории…. ГНАТЬ НЕОБХОДИМО ТЕРЕПУ один раз это случайность, а второй уже закономерность, при таком руководителе …..

    Thumb up 8 Thumb down 3

    • Аноним

      Тогда справедливости ради надо всех гнать , в том числе мэра Бердска ( под носом Кожин с сотоварищами.
      Локоть с новым делом на Горводоканале и ещё кучей уголовных дел ) и в таком духе
      … везде найдётся одна или несколько паршивых овец…
      так что , накажут ( тем более, что на них заявил сам ПФ) , другим не повадно будет ….

      Thumb up 4 Thumb down 0

  5. таня

    Я взяла справку в нашем ПФ и увидела, что недополучаю 130,70р.. Мне сказали сбой в компьютере, но это в течение всего 2018г.! С нового года мне повысили пенсию на эту сумму, хотя я работаю и перерасчет мне не положен. До сих пор мучаюсь в догадках- что это было? Меня за год обсчитали на 1500т.р. или правда сбой. Что-то с трудом верится

    Thumb up 3 Thumb down 1

  6. таня

    А одна ли я такая?
    Сотню пенсионеров по мелочевке пощипать и нормально так получится

    Thumb up 3 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика