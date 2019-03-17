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Нашлась связка ключей на ул. Черемушной

Потерявшим ключи нужно обратиться в аптеку «Озерки».

17.03.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свою новость» написал аноним:

-Здравствуйте! Кто-то потерял связку ключей около аптеки на Черемушной » Озерки». Спросить эту связку надо непосредственно в аптеке.

Сообщение пришло днем в воскресенье, 17 марта.


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