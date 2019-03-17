Умерла певица Юлия Началова

Причиной смерти певицы Юлии Началовой стала остановка сердца, спровоцированная воспалительным процессом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил отец артистки, композитор Виктор Началов.

Ранее о смерти исполнительницы сообщила ее пиар-директор Анна Исаева. По ее словам, Началова умерла в субботу вечером.

В понедельник появилась информация, что певица попала в реанимацию одной из московских клиник. Отмечалось, что причиной госпитализации стало резкое повышение уровня сахара в крови. В среду артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Как сообщил в субботу отец Началовой, ей также прооперировали ногу.

Дата и место похорон не известны.

Юлия Началова родилась в Воронеже в семье профессиональных музыкантов. Ее отец руководил ансамблем, а мать была солисткой. Началова занималась музыкой с детства, в 1991-1992 года она приняла участие в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда» и одержала победу. За творческую жизнь Началова записала несколько альбомов, снималась в кино, а также побывала телеведущей. Особую известность певице принесли песни «Учитель», «Дюймовочка», «Герой не моего романа».

Реакция артистов

Коллеги по сцене Юлии Началовой скорбят в связи с ее кончиной. По словам артистов, для них новость о смерти артистки стала настоящим шоком. Многие из звезд отечественного шоу-бизнеса до конца не переставали верить, что все наладится.

«Совсем недавно вместе снимались — смеялись. Просто нет слов. 38 лет, бедная девочка. До слёз», — написал в Instagram телеведущий Максим Галкин, добавив, что Началова была светлым и талантливым человеком.

О смерти певицы высказалась также Алла Пугачева. Она отметила, что Началова отличалась «бесконечным талантом и добротой».

В свою очередь, Сергей Лазарев сравнил покойную с Мэрайей Кэри и выразил сожаление, что артистка не получила должного внимания публики в России.

Источник: РИА Новости