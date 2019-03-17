Розыск «Лиза Алерт»: уехал на Toyota Carina и пропал 29-летний житель Бердска

Поисковый отряд «ЛИЗА АЛЕРТ» Новосибирск обращается к вам за помощью:

Без вести пропал #Романченко_Руслан_Олегович, 29 лет, г. Бердск, Новосибирская область, который 15 марта 2019 года выехал из дома на автомобиле «Toyota Carina» белого цвета и после этого его место нахождения неизвестно.

ПРИМЕТЫ: рост 170 см, худощавое телосложение, глаза серо-зелёные, волосы русые.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: татуировка на левой руке.

БЫЛ ОДЕТ: чёрная куртка с капюшоном, тёмные джинсы, тёмные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего или тех, кто его видел после 15 марта 2019 года просим сообщить по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «ЛИЗА АЛЕРТ») или 112.

Тема поиска на форуме: https://vk.cc/9aGDMJ

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