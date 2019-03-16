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Фото: Сосед при стройке коровника не отступил положенное расстояние от дороги. Что делать?

В управляющей компании сказали, что это не их дело, собственник жилья убирать сугроб с крыши отказался.

16.03.2019 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Дмитрий:
Проживающий по адресу Кольцова  во время строительства коровника не отступил положенное расстояние от дороги, в следствии чего сейчас нависла угроза жизни и здоровья людей. В управляющей компании сказали, что это не их дело, собственник жилья убирать сугроб с крыши отказался. Куда можно позвонить, или обратиться, чтобы на него составили административное правонарушение?

Фото: Сосед при стройке коровника не отступил положенное расстояние от дороги. Что делать? Фото: Сосед при стройке коровника не отступил положенное расстояние от дороги. Что делать? Фото: Сосед при стройке коровника не отступил положенное расстояние от дороги. Что делать? Фото: Сосед при стройке коровника не отступил положенное расстояние от дороги. Что делать?


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    если нарушены нормы СНИП, то в суд.
    а иначе — только в случае чего ущерб взыщите

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  2. Бармалей

    Кладка отсырела, года через два кирпич разрушаться начнет, вот тогда и начнет убирать. Только дороги на фото не видно, так партизанская тропа натоптаная.

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