Фото: Сосед при стройке коровника не отступил положенное расстояние от дороги. Что делать?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалПроживающий по адресу Кольцова во время строительства коровника не отступил положенное расстояние от дороги, в следствии чего сейчас нависла угроза жизни и здоровья людей. В управляющей компании сказали, что это не их дело, собственник жилья убирать сугроб с крыши отказался. Куда можно позвонить, или обратиться, чтобы на него составили административное правонарушение?