Фото: Сосед при стройке коровника не отступил положенное расстояние от дороги. Что делать?

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если нарушены нормы СНИП, то в суд.
а иначе — только в случае чего ущерб взыщите
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Кладка отсырела, года через два кирпич разрушаться начнет, вот тогда и начнет убирать. Только дороги на фото не видно, так партизанская тропа натоптаная.
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