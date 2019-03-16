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Суд отказал в аресте обвиняемого во взятке 3,2 млрд рублей депутата Госдумы Вадима Белоусова

Следствие: губернатор Челябинской области Михаил Юревич (находится в розыске) и депутат Белоусов в составе организованной группы, получили за оказание протекций в «строительстве дорог» взятку.

16.03.2019 Фото: Википедия Нет комментариев
 
Суд отказал в аресте обвиняемого во взятке 3,2 млрд рублей депутата Госдумы Вадима Белоусова

Депутата Госдумы Вадима Белоусова суд отказался арестовывать

Ленинский суд Екатеринбурга отказал следствию в ходатайстве об аресте депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя», — сказала судья Надежда Ханкевич.

Адвокат Игорь Трунов заявил, что Белоусов планирует вернуться в Москву и продолжить работу. «Белоусов планирует в ближайшее время вернуться в Москву и приступить к исполнению своих обязанностей в Госдуме», — сказал защитник.

Как установило следствие, с мая 2010 года по январь 2014 года губернатор Челябинской области Михаил Юревич (находится в розыске) и депутат Белоусов, действуя в составе организованной группы совместно с другими соучастниками в Москве и Челябинске, получили за оказание общего покровительства от представителей неофициального холдинга «Автобан» взятку в размере более 3,25 млрд рублей.

Уголовное дело возбуждено в 2017 году Главным следственным управлением СК РФ по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере»), ч. 5 ст. 291 («Дача взятки в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ. Как следует из материалов дела, следствие мотивировало ходатайство об аресте тем, что Белоусов отказался выдать СК два имеющихся у него заграничных паспорта, систематически срывал следственные действия после возбуждения уголовного дела и не являлся на допросы по различным надуманным мотивам.

6 декабря 2018 года Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата Вадима Белоусова.


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