И хлебушек подорожает!

Средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов с начала года снизились по сравнению с концом 2018 года, однако по итогам 2019-го ожидается рост стоимости продукции на 5-6%, заявили РИА Новости в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).
Как отмечают представители РОСПиК, данные статистики не подтверждают существенного влияния изменения цен на транспортные услуги и упаковку на цены хлебобулочных изделий.
«По имеющимся данным (Федстат), средние потребительские цены в январе 2019 года на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов снизились к предыдущему месяцу в целом по России на 1,1%, на хлеб из пшеничной муки высшего сорта остались на уровне декабря 2018 года, а на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной выросли на 0,9%», — сказал собеседник агентства.
При этом в гильдии отметили, что ожидается постепенное подорожание хлеба и хлебобулочной продукции в течение всего года. «Прогноз РОСПиК по росту цен на хлеб в 2019 году на 5-6%, исходя из имеющихся данных, сохраняется», — заключили в РОСПиК.
Ранее РИА Новости в Российской гильдии пекарей сообщали, что ежегодный рост средних цен на хлеб составляет 3-4%, повышение обусловлено ростом тарифов ЖКХ, повышением цен на ГСМ, арендных ставок. Прогноз в 5-6% по итогам 2019 года «укладывается в рамки среднегодовых темпов инфляции».
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