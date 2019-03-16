Фото: помогите найти пятилетнюю Ирму! Пропала в Новом поселке

В рубрику «Сообщи свои новости» написала

Овчарка, 5 лет. кличка — Ирма. Пропала в ночь с 3 на 5 марта в поселке Новый Бердска. Была без ошейника.

Если видели — позвоните! Пожалуйста! 8-913-989-11-96.