Фото: помогите найти пятилетнюю Ирму! Пропала в Новом поселке

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когда в заголовках перестанут уже отождествлять братьев наших меньших с людьми. Почитаешь заголовки, прям хроники маньяка, волосы на спине шевелятся…..
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Это девочка
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