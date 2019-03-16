Розыск «Лиза Алерт»: Семь человек пропали в выходные в Новосибирске

— 16 марта у нас аврал, отрабатываем 7 заявок и обратный поиск, — сообщила «Курьер.Среда.Бердск» пресс-секретарь поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская.

Сообщения о двух без вести пропавших:

1. Шеин Владимир Николаевич, 63 года, проживает в Бердском переулке (Октябрьский район), работает на заводе. 14 марта вышел с работы, позже сел в такси в сторону дома, с этого времени телефон недоступен. Приметы: Рост: 170 см. Телосложение: нормальное Цвет глаз: голубые Волосы: лысый Был одет: Черная легкая куртка, серые в белую крапинку брюки, коричневые ботинки, черная кепка.

-Мы прозвонили всех друзей, знакомых, нашли коллег по работе, нашли таксиста. По всем вводным он вышел из машины, куда пошёл дальше — устанавливаем, — говорит руководитель отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

2. Мокеев Владимир Александрович, 22 года, Ленинский район. Студент СибУПК. 14 марта отправился в университет, домой не вернулся, на связь не выходит. Приметы: Рост 180 см Телосложение: худощавое. Цвет глаз: карие Волосы: темные Был одет: кофта серая с капюшоном, темно-синяя ветровка, темно-синие джинсы, серо-синие кроссовки.

Заявления в полицию поданы. Отряд распространяет информацию по сети, собираем свидетельства от горожан.