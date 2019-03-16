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Выберет ли Украина Порошенко?

Очередной выбор президента «незалежной» страны станет лакмусовой бумагой для всего населения Украины.

16.03.2019 7 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Да уж:
Очередной выбор президента «незалежной» страны станет лакмусовой бумагой для всего населения Украины. Если выберут Потрошенко,  то такова их судьба — путь на самоуничтожение.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    А оно тебе надо ?

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