Выберет ли Украина Порошенко?

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А оно тебе надо ?
2 2
вообще то соседи
вам вот все равно кто в квартире за стенкой живет? Притон там, проститутки или семья нормальная…?
2 1
Соседи у нас Алтай,Томск,Кемерово,Омск. Но ни как не Украина.Это чужое государство,
1 1
согласен
0 0
тогда с какой целью интересуетесь?
0 0
Согласие это не проявлять интерес .
0 0
Порошенко у вас за стенкой принимает наркотики и шумит с проститутками ?
0 0