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Ущерб в триллионы рублей от «украинского периода» оценили в Крыму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне поручил посчитать экономические потери за время пребывания Крыма в составе Украины.

16.03.2019 Фото: Кремлин.ру 2 коммент.
 
Ущерб в триллионы рублей от украинского периода оценили в Крыму

Путин открыл Крымский мост в мае 2018 года

Экономические потери Крыма от пребывания в составе Украины достигают сотен миллиардов рублей, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Если мы начнем считать, то для руководителей Украины это будет очень грустная статистика. Там речь идет не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардов, а возможно, о триллионах рублей как минимум. К примеру, возьмем разрушенную действиями киевских властей систему Северо-Крымского канала, промышленные предприятия, которые намеренно обанкротили и разграбили, и таких примеров множество», — сказал он.

Так он прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который накануне поручил посчитать экономические потери за время пребывания Крыма в составе Украины.

По мнению Фикса, это поручение своевременное, важное, выверенное и нужное.

«Когда будут озвучены все экономические потери полуострова от пребывания в составе Украины, то украинские и западные деятели, которые сегодня что-то требуют и хотят от Крыма, наконец-то поубавят свой пыл и желание нажиться на крымчанах», — считает вице-спикер.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.


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(2) Комментариев

  1. Эрвин

    В Гааге разберутся. кто с чем и зачем.

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  2. Новый мэр

    Сразу после «крымской весны» севастопольские политики заявляли о необходимости сделать город экономически независимым. Однако и спустя пять лет Севастополь таковым не стал. Более того, в распоряжении «Новой» имеются документы и свидетельства самих севастопольских чиновников, из которых следует, что часть выделяемых городу дотаций исчезает бесследно, городские предприятия банкротятся и переходят в собственность людей, которые, вероятно, связаны с членами городского правительства.27 мая 2017 года на городской площади у Дома культуры рыбаков прошел самый массовый после «крымской весны» митинг — 2000 человек. Организовали его представители малого бизнеса и люди, у которых правительство Севастополя отбирает полученные при Украине земельные участки.Спустя пять лет после «крымской весны» участники акции подводят печальные итоги: у них забрали все.— Сейчас люди массово жалуются в ЕСПЧ, и Европейский суд принимает эти жалобы к рассмотрению, — говорит Лариса Крысина. — Только из моих трех кооперативов в Страсбург отправлено 150 жалоб. Раз не получилось найти правосудие в России, будем искать его в Европе.В феврале этого года «Новая газета» направила губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову просьбу об интервью. Просьба осталась без ответа.Также мы не смогли узнать, как оценивает правительство Севастополя политическую и социальную ситуацию в городе и планирует ли что-то делать в связи с тем, что горожане требуют провести новый референдум, а самый крупный после «крымской весны» митинг был протестным.

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