Ущерб в триллионы рублей от «украинского периода» оценили в Крыму

Экономические потери Крыма от пребывания в составе Украины достигают сотен миллиардов рублей, заявил РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
«Если мы начнем считать, то для руководителей Украины это будет очень грустная статистика. Там речь идет не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардов, а возможно, о триллионах рублей как минимум. К примеру, возьмем разрушенную действиями киевских властей систему Северо-Крымского канала, промышленные предприятия, которые намеренно обанкротили и разграбили, и таких примеров множество», — сказал он.
Так он прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который накануне поручил посчитать экономические потери за время пребывания Крыма в составе Украины.
По мнению Фикса, это поручение своевременное, важное, выверенное и нужное.
«Когда будут озвучены все экономические потери полуострова от пребывания в составе Украины, то украинские и западные деятели, которые сегодня что-то требуют и хотят от Крыма, наконец-то поубавят свой пыл и желание нажиться на крымчанах», — считает вице-спикер.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.
Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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