Профессор политологии американского Университета содружества Вирджинии Джуди Твигг в статье для журнала National Interest пришла к выводу, что Россия побеждает в санкционной войне против Запада.

Санкции, введенные США и ЕС в 2014 году, должны были наказать Россию за якобы «агрессивные действия» в отношении Украины. Однако, по мнению исследователя, результат оказался обратным. Рестрикции стимулировали рост российской экономики и усиление патриотических настроений. В качестве примера Твигг приводит сельскохозяйственный сектор, который благодаря наложенным ограничениям вышел из состояния застоя, передает РГ.

Она напоминает, что российским финансовым организациям ограничили доступ к международным рынкам капиталов и низкопроцентным кредитам, на территорию страны был запрещен ввоз товаров двойного назначения и новейших технологий. Однако введенные Москвой контрсанкции, запретившие поставки продовольственных товаров из США и стран ЕС на территорию России, стали «даром» для российского сельского хозяйства.

Эффект от контрсанкций оказался таким, что «некоторые представители отраслей российской экономики, лишь отчасти связанные с сельским хозяйством, также стали просить подвести их под санкции», — пишет профессор. Она также напоминает, что объемы производства зерна в России уже вдвое превосходят объемы ее потребления. Москва стала главным поставщиком пшеницы на мировой рынок. Местные фермеры и агрохолдинги уже полностью обеспечивают местный рынок курицей и свининой российского производства.

В заключение Твигг напоминает, что Россия обладает огромной территорией. При этом более 200 миллионов гектаров земли в настоящее время не используется. Она прогнозирует, что российское сельское хозяйство продолжит активно развиваться и даст импульс развитию других сфер экономики. Поэтому профессор призывает США и ЕС наконец-то осознать, что ограничительные меры приносят России лишь пользу и в санкционной войне с Западом Москва «на несколько шагов впереди».

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