Исследования: Россия выиграла санкционную войну

Россияне после введения западных санкций стали более патриотичными
Профессор политологии американского Университета содружества Вирджинии Джуди Твигг в статье для журнала National Interest пришла к выводу, что Россия побеждает в санкционной войне против Запада.
Санкции, введенные США и ЕС в 2014 году, должны были наказать Россию за якобы «агрессивные действия» в отношении Украины. Однако, по мнению исследователя, результат оказался обратным. Рестрикции стимулировали рост российской экономики и усиление патриотических настроений. В качестве примера Твигг приводит сельскохозяйственный сектор, который благодаря наложенным ограничениям вышел из состояния застоя, передает РГ.
Она напоминает, что российским финансовым организациям ограничили доступ к международным рынкам капиталов и низкопроцентным кредитам, на территорию страны был запрещен ввоз товаров двойного назначения и новейших технологий. Однако введенные Москвой контрсанкции, запретившие поставки продовольственных товаров из США и стран ЕС на территорию России, стали «даром» для российского сельского хозяйства.
Эффект от контрсанкций оказался таким, что «некоторые представители отраслей российской экономики, лишь отчасти связанные с сельским хозяйством, также стали просить подвести их под санкции», — пишет профессор. Она также напоминает, что объемы производства зерна в России уже вдвое превосходят объемы ее потребления. Москва стала главным поставщиком пшеницы на мировой рынок. Местные фермеры и агрохолдинги уже полностью обеспечивают местный рынок курицей и свининой российского производства.
В заключение Твигг напоминает, что Россия обладает огромной территорией. При этом более 200 миллионов гектаров земли в настоящее время не используется. Она прогнозирует, что российское сельское хозяйство продолжит активно развиваться и даст импульс развитию других сфер экономики. Поэтому профессор призывает США и ЕС наконец-то осознать, что ограничительные меры приносят России лишь пользу и в санкционной войне с Западом Москва «на несколько шагов впереди».
США АПК Санкции и антисанкции
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Конфронтация с западом выгоднее для экономики, чем дружба! Как начинаем «дружить», так начинаем прогибаться и делать уступки и авансы! Хватит уже!
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Кем кем москва стала?…
Всегда подозревал что москвичи тайно в квартирах выращивают пшеницу.
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И россияне уже почувствовали как выиграли эту войну, экономическая победа оказалась столь блестящей, что пришлось поднять НДС и осуществить грандиозный «пенсионный грабёж» Так держать, впереди у нас ещё целая череда не менее грандиозных побед
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Либероидный экономический блок в правительстве шалит. Их бы под персональную ответственность за достигаемые результаты по всем этим «реформам» — образования, пенсионной, авиапрома, «Роскосмоса» и др.! И рост личного благосостояния каждого до кучи учесть.
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все верно: сухие факты именно таковы.
все эти санкции привели к очень большому рывку и в сельском хозяйстве и в производстве.
Не того ожидали те, кто их вводил
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Ну вообще то , как бы , производство и строительство в коме с 2008 года . Поэтому говорить про какие то удары не есть правильно . Это тоже самое что пинать мертвого .
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