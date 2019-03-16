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Мертвой нашли пропавшую автоледи на белой Honda Stream в Новосибирске

45-летнюю Татьяну Мамину искали почти две недели. Сначала обнаружили брошенный автомобиль, а потом и тело хозяйки. В Бердске за последние два года произошло две подобные трагедии.

16.03.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: ДоброСпас-Новосибирск Один комментарий
 
Мертвой нашли пропавшую автоледи на белой Honda Stream в Новосибирске

Сообщение волонтеров

В воскресенье, 16 марта,  «ДоброСпас-Новосибирск» сообщил, что пропавшую 3 марта автоледи  нашли мертвой.

Ранее сообщалось, что женщина 1973 года рождения вечером 3 марта выехала из деревни Локти в Мошковском районе в сторону Новосибирска на белой Honda Stream. Позже автомобиль обнаружили брошенным возле автобусной остановки на ул. Сухарной. А сама Татьяна бесследно исчезла.

В ориентировке сообщалось: рост 180 см, глаза голубые, волосы светлые, телосложение среднее, была одета в розовый пуховик, теплые джинсовые шорты, обута в белые сапоги, с собой имела темную сине-зеленую сумку.

«О Господи…как так…до последнего надеялась, что живая. Соболезнования родным и близким…». «Загадочная история какая-то….соболезнования близким!». «Кошмар!!! Родным сил и терпения», — пишут на страничке волонтеров новосибирцы.

К сожалению, убийство женщин-водителей — не редкость.

11 января 2019 года бердчанка Ирина Синельникова отправилась на сделку купли-продажи черного Peugeot за 248 тыс. рублей, думала, что обернется за час с небольшим. Но в тот день так и не вернулась к детям и мужу. Ее объявили в розыск.

Двое псевдопокупателей под предлогом протестировать авто, выманили бердчанку на трассу Р-256, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По мнению следствия, Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов оглушили женщину электрошокером, а затем задушили подготовленной удавкой. Их преступление было тщательно спланировано. Путем преступного сговора они решили наживаться на перекупе автомобилей, а их владельцев убивать. Ирина стала первой и последней жертвой убийц.

Тело убитой следственная группа обнаружила 13 января в Кемеровской области вблизи горнолыжного курорта Танай. Ее руки были связаны, а тело обморожено. Убийцы успели продать авто в Кемеровской области. Именно по этим следам правоохранители и нашли подозреваемых в убийстве Ирины Синельниковой.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск»,  40-летняя жительница Новосибирска Елена Кривоносова летом 2017 года познакомилась в интернете с 33-летним мужчиной и отправилась с ним на бердский пляж за рулем собственной Toyota RAV4. Но романтическая поездка завершилась трагедией. Новый приятель Петр Щербаков зарезал Елену на первом свидании, закопал ее в лесном массиве, а машину присвоил.

Суд Бердска приговорил его к 14 лет колонии.


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(1) Комментарий

  1. Парамон

    Сейчас нужно смотреть что бы следователи машину не продали перекупщикам, ведь прецеденты имеются.

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