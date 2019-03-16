За нападение на бойца Росгвардии с клинком из костыля в магазине «Ярче» 13 лет колонии дал суд Новосибирска

Новосибирский областной суд 12 марта вынес приговор 46-летнему Гарину Алексею, который 9 ноября 2018 года в магазине «Ярче» в Центральном районе Новосибирска нанес удар стилетом в грудь полицейскому отдела вневедомственной охраны.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника Росгвардии вел Следственный комитет. Продавец магазина вызвала сотрудников Росгвардии, однако «покупатель» не подчинился законным требованиям, открутил от костыля ручку, в которую был вмонтирован металлический клинок и нанес сотруднику полиции удар в область груди. Сотрудник полиции находился в бронежилете и злоумышленник не смог причинить ему телесных повреждений.

Гарин пояснял, что, находясь в магазине, не расплатившись за водку, стал употреблять ее. Приехавшие сотрудники полиции сделали ему замечание и он, опасаясь, что ему не дадут допить водку, решил «предостеречь» сотрудников полиции от этих действий и достал стилет, спрятанный у него в трости и продемонстрировал стилет сотруднику полиции.»

Версия Гарина опровергнута показаниями потерпевшего, свидетелей, а также видеозаписью камер видеонаблюдения из которых следует, что Гарин, вытащив стилет из трости, замахнулся и нанес удар сотруднику полиции, при попытке нанести второй удар, действия Гарина пресекает потерпевший.

-Суд согласился с позицией обвинения и признал Гарина виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка (ст.317 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Санкция ст. 317 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненное заключение.