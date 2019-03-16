Фото: И как переходить дорогу товарищи Шестернин, Захаров, Совбанов?

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И как переходить дорогу товарищи Шестернин, Захаров, Совбанов!!! 14 марта хотел перейти дорогу на улице Ленина в районе площади и был обескуражен лужей на подходе к переходу, то есть никак не подойти. Так и хочется передать Шестернину и Ко, что чаще пешком надо ходить и контролировать работу ваших подчиненных из муниципальной конторы, ответственной за содержание улично-дорожной сети. Еще больше возмущает, что это не где-то там на периферии, а под носом у этих товарищей, в самом центре города. А еще больше смешно, что когда вы ждете высоких гостей, то в спешном порядке чистите улицы и занимаетесь другой показухой. А тут такое под носом у вас горе-руководители.

PS Почаще пешочком ходите, оно полезно Вам будет хотя бы для здоровья.