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Фото: И как переходить дорогу товарищи Шестернин, Захаров, Совбанов?

Почаще пешочком ходите, оно полезно Вам будет хотя бы для здоровья.

16.03.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Леха:

И как переходить дорогу товарищи Шестернин, Захаров, Совбанов!!!  14 марта хотел перейти дорогу на улице Ленина в районе площади и был обескуражен лужей на подходе к переходу, то есть никак не подойти. Так и хочется передать Шестернину и Ко, что чаще пешком надо ходить и контролировать работу ваших подчиненных из муниципальной конторы, ответственной за содержание улично-дорожной сети. Еще больше возмущает, что это не где-то там на периферии, а под носом у этих товарищей, в самом центре города. А еще больше смешно, что когда вы ждете высоких гостей, то в спешном порядке чистите улицы и занимаетесь другой показухой. А тут такое под носом у вас горе-руководители.
PS Почаще пешочком ходите, оно полезно Вам будет хотя бы для здоровья.

Фото: И как переходить дорогу товарищи Шестернин, Захаров, Совбанов?


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