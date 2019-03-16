Неблагополучная ситуация по заболеваемости населения туберкулёзом в Новосибирской области

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаврач эпидемиолог ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НСО» в г.Бердске:

24 марта 2019 г. Всемирный день борьбы с туберкулезом

Стратегия ВОЗ по борьбе с туберкулезом, принятая Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае 2014 года, представляет собой концепцию, позволяющую странам положить конец эпидемии туберкулеза, снижая заболеваемость туберкулезом и смертность от него. Она включает следующие целевые показатели глобального масштаба: сокращение в период с 2015 по 2030 год смертности от туберкулеза на 90%, сокращение числа новых случаев на 80% и меры, направленные на то, чтобы ни одна семья не несла разорительных расходов в связи с туберкулезом.

Выбрана дата была не случайно: именно 24 марта 1882 года, выдающийся немецкий ученый-микробиолог Роберт Кох открыл миру возбудитель туберкулеза, который после получил название своего открывателя — палочка или бацилла Коха. Его открытие значимым, так как оно помогло в дальнейшим не только безошибочно диагностировать заболевание, но и разработать эффективные методики лечения.

Около одной трети населения мира инфицировано микобактерией туберкулеза, но лишь небольшая доля инфицированных людей заболевает туберкулезом. Люди с ослабленной иммунной системой подвергаются гораздо более высокому риску заболевания. Вероятность развития активного туберкулеза у людей с ВИЧ примерно в 20-30 раз превышает аналогичный показатель среди не инфицированных ВИЧ людей.

Туберкулез является одной из 10 ведущих причин смерти в мире.

В 2018 году в Новосибирской области отмечается неблагополучная ситуация по заболеваемости населения туберкулёзом. Отмечается снижение заболеваемости по сравнению с 2017 годом на 5,1%.

Зарегистрировано 2539 случаев активных форм туберкулеза (2017 г. – 2674 случаев; 2016 г. – 2698 случаев), уровень заболеваемости составил 91,3 на 100 тысяч населения (2017 г. – 96,2; 2016 г. – 97,7). Заболеваемость 2018 года по области выше заболеваемости по Сибирскому Федеральному округу (70,0) на 30,4% и в 2,2 раза превышает показатель заболеваемости по Российской Федерации (42,0).

Профилактика туберкулеза складывается из 3-х составляющих:

1. Социальная

2. Специфическая

3. Неспецифическая

Социальная профилактика осуществляется путем проведения мероприятий социально-экономического характера в государственном масштабе: улучшение жилищных условий и питания населения. Пропаганда здорового образа жизни и привлечение внимания общественности через средства массовой информации к проблеме заболеваемости туберкулезом.

Специфическая профилактика включает в себя:

— Вакцинацию против туберкулёза;

— Химиопрофилактика туберкулёза

Вакцинация БЦЖ является основой специфической профилактики туберкулёза у детей, подростков и взрослых. Она направлена на создание искусственного специфического иммунитета, повышающего сопротивляемость организма к туберкулёзной инфекции. Вакцинация проводится в соответствии с «Национальным календарем прививок» — на 3-7 день жизни ребенка с последующей ревакцинацией в 7 и в 14 лет для длительного сохранения иммунитета против микобактерий туберкулёза.

Химиопрофилактика относится к специфической профилактике туберкулёза легких и других органов. Метод заключается в применении туберкулостатических препаратов с профилактической целью – для предупреждения заболевания у лиц находящихся в неблагоприятных эпидемиологических условиях (контактные в очаге туберкулёза, работники противотуберкулезных учреждений).

Неспецифическая профилактика зависит от:

— своевременного выявления туберкулёза среди здоровых людей;

— соблюдение гигиенических навыков (индивидуальная посуда, индивидуальные средства личной гигиены).

Одно из главных составляющих в профилактике туберкулеза является проведение сплошных флюорографических обследований населения с 15 – летнего возраста. В соответствии с постановлением Правительства РФ «О реализации Федерального закона «О предупреждении распространении туберкулеза в Российской Федерации» граждане РФ подлежат профилактическим медицинским осмотрам на туберкулез 1 раз в год.

До 15 лет выявление туберкулеза проводится методом массовой туберкулинодиагностики. Туберкулиновые пробы позволяют распознать наступившее инфицирование.

Клинические признаки, при которых необходимо обратиться к врачу:

1. Повышенная утомляемость, особенно во второй половине дня;

2. Снижение аппетита, снижение веса;

3. Потливость днем или по ночам;

4. Незначительное повышение температуры к вечеру в течении 2-х и более недель;

5. Кашель – от покашливания без выделения мокроты, до сильного мучительного кашля с выделением пенистой мокроты, возможно кровохаркание;

6. Нарастающая охриплость голоса;

7. Одышка.

Лечение туберкулеза проводится в противотуберкулезных больницах и диспансерах врачами – фтизиатрами с последующей реабилитацией в специальных санаториях.