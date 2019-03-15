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За взятку в 3,2 млрд рублей задержали депутата Госдумы от «Справедливой России»

По версии следствия, Вадим Белоусов обеспечил победу организаций холдинга в аукционах в сфере дорожного обслуживания и назначение на должности директоров госпредприятий подконтрольных себе лиц.

15.03.2019 Фото: ГД Нет комментариев
 
За взятку в 3,2 млрд рублей задержали депутата Госдумы от Справедливой России

Информация о Вадиме Белоусове все еще есть на официальном сайте Госдумы

Ленинский суд Екатеринбурга в пятницу рассмотрит ходатайство следователя об аресте депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого в коррупции.

«В настоящее время Белоусов уже доставлен в суд, где будет решен вопрос о мере его пресечения», — сообщил «Интерфаксу» его адвокат Игорь Трунов.

По словам адвоката, депутат был вызван в Екатеринбург на допрос к следователю, а по прибытию задержан и доставлен в суд.

Как считает следствие, с мая 2010 года по январь 2014 года, депутат совместно с тогда еще губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, действуя в составе организованной группы, получили от руководителя холдинга взятку в сумме более 3,2 млрд рублей за оказание покровительства.

В частности, «в результате совместных незаконных действий Юревича и Белоусова была обеспечена победа организаций холдинга в аукционах в сфере дорожного обслуживания и назначены на должности директоров госпредприятий лица, подконтрольные и аффилированные взяткодателям».

Госдума в декабре прошлого года дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и на возбуждение в отношении него уголовного дела.

Белоусову предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Источник: Интерфакс


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